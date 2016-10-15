قطع برق برخی مناطق بابل/ تعطیلی مدارس نیازمند کسب تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید شنبه شب سبب آبگرفتگی معابر و قطع برق بخشی از شهر بابل در استان مازندران شده است.

فرماندار بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی از ارگان‌های شهرستان به دلیل بارندگی شدید باران دچار بحران شدند افزود: کانال‌های انتقال آب شهری جوابگوی حجم فراوان بارش‌ها نیست.

محمدتقی عباس پور اظهار داشت: اداره برق،آب و گاز این شهرستان در حال آماده باش هستند و تا به حال هیچ ارگانی خسارت ناشی از بارش شدید باران را اعلام نکرده است.

احمدی مدیر آموزش و پرورش بابل نیز درباره احتمال تعطیلی مدارس شهر در روز یکشنبه گفت: در حال کسب تکلیف از آموزش و پرورش مازندران برای تعطیلی مدارس هستیم و در صورت تعطیل بودن مدارس بلافاصله اطلاع رسانی می‌شود.

احمدی از خانواده‌ها خواست صبح فردا قبل از حرکت دانش آموزان با مدیران مدارس تماس گرفته و اطمینان حاصل کنند.

بر اساس آخرین خروجی الگوهای هواشناسی بارش شدید باران در مرکز استان مازندران و شهر بابل با شدت طی ساعات آینده (بامداد یکشنبه۲۵ مهر) ادامه دارد و از شدت این بارش‌ها صبح یکشنبه موقتاً کاسته می شود.