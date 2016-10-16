شرکت برق گلستان ۴۶ میلیارد تومان بدهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر نصیری، شامگاه شنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: میزان بدهی ما هرسال در حال افزایش است و امسال به ۴۶ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: میزان بدهی ما در سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان تصریح کرد: هر کیلووات ساعت برق برای ما ۱۰۰ تومان تمام میشود که به مشترکین باقیمت ۵۰ تومان ارائه میشود و همین موضوع سبب نرخ بالای بدهی ما شده است.
نصیری گفت: وظیفه شرکت توزیع برق استان گلستان برقرسانی به مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و عمومی است و چند فرآیند مانند نیروگاه برق، شرکت توزیع برق و هود مشترکین را میگذراند تا به دست مشتریان برسد.
به گفته وی، به دلیل افزایش بدهی و معوقههای شرکتهای توزیع برق در سراسر تصمیم گرفته شد تا در انتهای تابستان افزایش تعرفه انجام شود.
نصیری اظهار کرد: هزینههای تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری برق که بهصورت همیشگی انجام میشود زیاد است، شبکههای انتقال و تولید هم با هزینههای بالا نیاز به نگهداری دارند و اگر رسیدگی بهموقع انجام نشود مشکلات زیادی به وجود میآید.
وی افزود: در استان گلستان ۶۷۰ هزار مشترک برق، ۳۰ پست فوق توزیع و ۵ پست انتقال داریم که برق را با ۲۱۸ فیدر ۲۰ کیلووات بهصورت ۱۴ هزار کیلومتر شبکه ۲۰ ولت فشار ضعیف پخش میشوند.
نصیری خاطرنشان کرد: هزینههای تولید و انتقال برق بسیار بالا است و سرقت تجهیزات و برق هم مزید بر علت میشوند.
وی اظهار کرد: مصرف برق در تابستان امسال هزار و ۱۰۲ مگاوات و در این روزها ۳۵۰ مگاوات است، این نشان میدهد که در عرض ۳۰۰ ساعت مصرف برق سه برابر میشود که این اختلاف به شبکه ضربه میزند.
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