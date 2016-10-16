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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۸:۴۱

مدیرعامل توزیع برق گلستان:

شرکت برق گلستان ۴۶ میلیارد تومان بدهی دارد

شرکت برق گلستان ۴۶ میلیارد تومان بدهی دارد

گرگان-مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان گفت: فروش برق با نصف قمیت تمام شده باعث بدهی شرکت برق شده و میزان بدهی شرکت توزیع برق استان گلستان امسال به ۴۶ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر نصیری، شامگاه شنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: میزان بدهی ما هرسال در حال افزایش است و امسال به ۴۶ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: میزان بدهی ما در سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان بود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان تصریح کرد: هر کیلووات ساعت برق برای ما ۱۰۰ تومان تمام می‌شود که به مشترکین باقیمت ۵۰ تومان ارائه می‌شود و همین موضوع سبب نرخ بالای بدهی ما شده است.

نصیری گفت: وظیفه شرکت توزیع برق استان گلستان برق‌رسانی به مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و عمومی است و چند فرآیند مانند نیروگاه برق، شرکت توزیع برق و هود مشترکین را می‌گذراند تا به دست مشتریان برسد.

به گفته وی، به دلیل افزایش بدهی و معوقه‌های شرکت‌های توزیع برق در سراسر تصمیم گرفته شد تا در انتهای تابستان افزایش تعرفه انجام شود.

نصیری اظهار کرد: هزینه‌های تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری برق که به‌صورت همیشگی انجام می‌شود زیاد است، شبکه‌های انتقال و تولید هم با هزینه‌های بالا نیاز به نگهداری دارند و اگر رسیدگی به‌موقع انجام نشود مشکلات زیادی به وجود می‌آید.

وی افزود: در استان گلستان ۶۷۰ هزار مشترک برق، ۳۰ پست فوق توزیع و ۵ پست انتقال داریم که برق را با ۲۱۸ فیدر ۲۰ کیلووات به‌صورت ۱۴ هزار کیلومتر شبکه ۲۰ ولت فشار ضعیف پخش می‌شوند.

نصیری خاطرنشان کرد: هزینه‌های تولید و انتقال برق بسیار بالا است و سرقت تجهیزات و برق هم مزید بر علت می‌شوند.

وی اظهار کرد: مصرف برق در تابستان امسال هزار و ۱۰۲ مگاوات و در این روزها ۳۵۰ مگاوات است، این نشان می‌دهد که در عرض ۳۰۰ ساعت مصرف برق سه برابر می‌شود که این اختلاف به شبکه ضربه می‌زند.

کد مطلب 3796357

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