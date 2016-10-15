به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات سراسری قرآن ورزشکاران و جوانان کشور با حضور قاریان و حافظان قرآن کریم در مجموعه فرهنگی تفریحی ایثار واقع در منطقه کردان شهرستان ساوجبلاغ آغاز شد.

همزمان با آغاز این دوره از رقابت های قرآنی بین ورزشکاران و جوانان کشور که به منظور ایجاد انس با قرآن کریم در میان ورزشکاران و قشر جوان و تشویق به بهره گیری از کلام معصومان در فهم معانی قرآن و پرهیز از تفسیر به رای مخاطبان برگزار شده، نشست داوران و مربیان به منظور ارائه شیوه نامه داوری و نحوه برگزاری مسابقات مذکور شامگاه شنبه بیست و چهارم مهر نیز برگزار شد.

در این مراسم که سرپرستان و مربیان به بیان دیدگاه و نظرات خود به منظور برگزاری هر چه بهتر دومین دوره مسابقات ملی قرآن ورزشکاران و جوانان (مرحله نهایی) پرداختند، قدرت الله شمیرانی معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اعلام اینکه بدون شک در بخش اجرایی رعایت نظم از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: امکانات استان ها برای برگزاری این دسته از مراسم ها محدود است، امیدواریم بتوانیم در سال های آینده نسبت به برگزاری هر چه بهتر مسابقات قرآنی با توان و قدرت بیشتری وارد عمل شویم.

وی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از توان صد درصدی خود برای برگزاری این مراسم بهره گرفته است، تصریح کرد: درصدد هستیم این مراسم خروجی مطلوب و گسترده ای را در سطح جامعه داشته باشد تا بتوان از این طریق جوانان با قرآن کریم انس بیشتری بگیرند.

شمیرانی بیان کرد: امکان ارائه اعتراض توسط شرکت کنندگان در رابطه با نحوه امتیاز دهی داوران در این دوره از مسابقات با دقت در نظر گرفته شده تا بتوان در نهایت عدالت قضاوت و داوری صورت گیرد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با تاکید بر اینکه باید فرهنگ قرآنی در جامعه ورزش توسعه و ترویج داده شود، خاطرنشان کرد: اختتامیه این دوره از رقابت ها روز بیست و ششم مهرماه سال جاری در مجموعه فرهنگی و ورزشی ایثار کردان با حضور ورزشکاران نامی و قهرمانان المپیکی برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه برگزاری سالانه مسابقات قرآن کریم در بخش ورزشکاران و جوانان باید مطالبه ورزشکاران، جوانان و آحاد مردم جامعه باشد، بیان کرد: به طور حتم برگزاری این قبیل از مراسم ها نقش بی بدلیلی در توسعه فرهنگ قرآنی دارد.

در ادامه روحی مسئول فنی این دوره نیز تصریح کرد: عوامل برگزارکننده دومین دوره مسابقات قرآن کریم ورزشکاران و جوانان کشور در استان البرز عملکرد خوبی را در روز نخست این دوره از رقابت ها از خود به منصه ظهور گذاشته اند.

این دوره از مسابقات کشوری قرآن کریم در بخش ورزشکاران و جوانان در رشته‌های قرائت تحقیق، ‌قرائت ترتیل، ‌حفظ کل قرآن، ‌حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، اذان، احادیث موضوعی، مفاهیم آیات موضوعی و نگارش در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.