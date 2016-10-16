شانس ۹۵ درصدی «هیلاری کلینتون» برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ نتایج آخرین نظرسنجی منتشره در روز شنبه نشان می دهد که «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با حفظ یک برتری قابل توجه بر رقیب جمهوریخواه خود- دونالد ترامپ- از شانس بیشتری برای کسب آرای هیأت انتخاب کنندگان رئیس جمهور و پیروزی در انتخابات ماه نوامبر برخوردار است.

نتایج آخرین نظرسنجی نشان می دهد چنانچه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته گذشته برگزار می شد، شانس هیلاری کلینتون برای کسب ۲۷۰ رأی هیأت انتخاب کنندگان- که شرط ضروری برای کسب مقام ریاست جمهوری در آمریکاست- بیش از ۹۵ درصد بود. این دومین هفته ای است که نتایج نظرسنجی ها احتمال پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات را بسیار بالا برآورد می کنند.

در اردوگاه جمهوریخواهان نیز دونالد ترامپ برای راهیابی به کاخ سفید نیازمند کسب آرای رأی دهندگان در تعدادی از ایالتهای آمریکاست. یکی از این ایالتهای کلیدی، ایالت فلوریدا است که دیدارهای متعدد و بی شمار ترامپ و «مایک پنس» معاون وی نیز نتوانست برتری هیلاری کلینتون را در رقابت برای کسب ۲۹ رأی هیأت انتخاب کنندگان این ایالت با چالشی جدی مواجه سازد. در واقع، هیلاری کلینتون در این ایالت با ۶ درصد اختلاف پیشتاز است.

با این حال، رقابتهای دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اوهایو- دیگر ایالت کلیدی آمریکا- بسیار تنگاتنگ است. در هفته گذشته، هیلاری کلینتون در دو ایالت اوهایو و نوادا از برتری برخوردار بود؛ اما در هفته جاری اختلاف امتیازها میان دو رقیب کاهش یافته است.

گفتنی است که طبق نتایج نظرسنجی، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در کسب آرای زنان و تمام گروههای اقلیت از اختلافی دو رقمی برخوردارند و اختلاف امتیاز میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در کسب آرای سیاهپوستان حدود ۷۰ امتیاز است. با آنکه پیروزی دونالد ترامپ در این رقابتها تا حد بسیاری به آرای سفیدپوستان وابسته است؛ اما میزان حمایت از وی تنها در میان مردان سفیدپوست بالاست؛‌ و پیشتازی وی در کسب آرای زنان سفیدپوست بسیار ناچیز است.