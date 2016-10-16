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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۰

معاون استاندار بوشهر:

نمایشگاه‌های بین‌المللی استان بوشهر به‌صورت قانونمند تقویت شود 

نمایشگاه‌های بین‌المللی استان بوشهر به‌صورت قانونمند تقویت شود 

بوشهر - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: نمایشگاه‌های بین‌المللی استان بوشهر به‌صورت قانونمند تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سعید زرین‌فر در کارگروه توسعه صادرات استان بوشهر اظهار داشت: شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی این استان باید به صورت قانونمند تقویت شود و زمینه را برای تولیدکنندگان استان به منظور عرضه محصولاتشان فراهم کند.

وی اظهار کرد: بخش‌های مختلف اصناف استان بوشهر باید مورد حمایت های قانونی قرار بگیرند و محصولات داخلی استان در نمایشگاه‌های استانی عرضه شود تا از بخش تولید استان نیز حمایت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر بیان کرد: در زمینه صادرات یک بررسی مقایسه‌ای از سایر استان‌ها و فعالیت آنها صورت گیرد و مشکلات فعالان این بخش در استان برطرف شود.

زرین فر ادامه داد: همچنین بررسی مقایسه ای کم و زیاد شدن میزان عرضه و تقاضای صادرات و واردات کالاهای هدف نیز توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی ودر جلسه آینده اعلام شود.

کد مطلب 3796369

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