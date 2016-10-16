به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، مرتضی زرین‌گل با اشاره به جایگزینی صورت گرفته در سکوهای این فاز در سال گذشته گفت: با توجه به پیشرفت نسبتا بالای ساخت و تدابیر وزارت نفت در بهره برداری از فازهای اولویت دار، سکوهای ۱۴C و ۱۴D به فازهای دارای اولویت ۱۷ و ۱۸ و سکوهای اقماری ۱۷B و ۱۸B نیز به فاز ۱۴ تعلق گرفت.

وی با بیان اینکه عملیات نصب سکوی ۱۴D در موقعیت سکوی ۱۸B، مردادماه امسال پایان یافت، اظهار داشت: سکوی اقماری دیگر این فاز نیز(۱۴C) بزودی آماده بارگیری و نصب در موقعیت سکوی ۱۷B می شود.

مجری طرح توسعه فاز ۱۴عنوان کرد: هم اکنون عملیات ساخت دو سکوی اصلی B و A این فاز دریارد بندرعباس با پیشرفت ۷۶ درصد در حال انجام و عرشه های اقماری این سکوها نیز در بخش EPC دارای ۴۰ درصد پیشرفت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاز ۱۴ دو سکوی اصلی A وB و همچنین دو سکوی اقماری C و D هر کدام با ظرفیت ۵۰۰ میلیون فوت مکعب منابع گازی پارس جنوبی را برداشت و به پالایشگاه خشکی ارسال خواهند کرد.