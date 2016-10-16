ارتباط وضعیت نامناسب اندام و بروز آرتروز در جوانی

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته متخصصان ارتوپدی حفظ درست وضعیت اندامی، بسیار برای حفظ سلامت مهم است. وضعیت بد اندام و نشستن به مدت طولانی در نهایت منجر به بیماری های جدی می شود.

به گفته متخصصان، حفظ وضعیت درست اندام فقط به معنای راست و صاف نشستن نیست بلکه به هم تراز بودن ستون فقرات با سایر ساختارهای همجوار آن اشاره دارد.

وضعیت بدنی نامناسب موجب ایجاد اختلال در هم ترازی ستون فقرات می شود و به رباط ها و عضلات فشار وارد کرده و دردی ناتوان کننده در پشت و گردن ایجاد می کند.

به گفته محققان، از آنجائیکه جمعیت جوان نحوه نشستن درست را رعایت نمی کنند و به قدرکافی تحرک نداشته و ورزش نمی کنند، از اینرو ۱۶ ساعت وضعیت بد اندام ها در طی روز تاثیر مخربی بر سلامت سیستم اسکلتی بدن آنان خواهد داشت و موجب می شود در جوانی مبتلا به آرتروز شوند.