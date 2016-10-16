۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۸:۱۳

کارشناسان هشدار می دهند؛

ارتباط وضعیت نامناسب اندام و بروز آرتروز در جوانی

به گفته کارشناسان، وضعیت نامناسب و بد بدن برای مدت های طولانی، بزرگ ترین علت بروز بیماری آرتروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته متخصصان ارتوپدی حفظ درست وضعیت اندامی، بسیار برای حفظ سلامت مهم است. وضعیت بد اندام و نشستن به مدت طولانی در نهایت منجر به بیماری های جدی می شود.

به گفته متخصصان، حفظ وضعیت درست اندام فقط به معنای راست و صاف نشستن نیست بلکه به هم تراز بودن ستون فقرات با سایر ساختارهای همجوار آن اشاره دارد.

وضعیت بدنی نامناسب موجب ایجاد اختلال در هم ترازی ستون فقرات می شود و به رباط ها و عضلات فشار وارد کرده و دردی ناتوان کننده در پشت و گردن ایجاد می کند.

به گفته محققان، از آنجائیکه جمعیت جوان نحوه نشستن درست را رعایت نمی کنند و به قدرکافی تحرک نداشته و ورزش نمی کنند، از اینرو ۱۶ ساعت وضعیت بد اندام ها در طی روز تاثیر مخربی بر سلامت سیستم اسکلتی بدن آنان خواهد داشت و موجب می شود در جوانی مبتلا به آرتروز شوند.

