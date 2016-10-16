آغاز دیدارهای نماینده فوتبال قم در لیگ آزادگان

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان و انتخابی دسته دوم کشور در شرایطی آغاز شده است که نماینده فوتبال قم از امروز به طور رسمی درگیر مسابقات خود در این سطح فوتبال کشور می‌شود.

وی افزود: تیم فوتبال فاتحان پاس، امسال نماینده قم در مسابقات لیگ آزادگان و زیر گروه لیگ دسته دوم کشور است که رقابت‌های خود را در دور گروهی برگزار می‌کند و در صورت قرار گرفتن در بالای جدول راهی جدول اصلی این مسابقات خواهد شد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: این مسابقات از هفته گذشته آغاز شده است اما تیم فاتحان پاس قم در هفته اول لیگ با قرعه استراحت مواجه شد و در نخستین دیدار خود در هفته دوم، امروز در قم برابر تیم فجر میثاق کرج، نماینده استان البرز به میدان می‌رود.

احمدی بیان داشت: این بازی از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود و هدایت تیم فاتحان پاس قم در این مسابقات بر عهده اردلان آشتیانی است و پیروزی نماینده قم در این مسابقه آغاز خوبی برای فاتحان پاس برای ادامه مقتدرانه لیگ خواهد بود.

وی عنوان کرد: تیم فاتحان پاس قم در این مسابقات بخشی از دیدارهای خود را در خانه و بخشی دیگر را در خارج از خانه برگزار می‌کند به عبارت دیگر مسابقات در این مرحله به صورت رفت و برگشت برگزار نمی‌شود و قرعه، تعیین می‌کند که یک تیم در برابر حریف خود میزبان یا می‌ه‌مان باشد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: بر اساس روش برگزاری مسابقات استانی، هر تیمی که در لیگ برتر فوتبال استان قم به مقام قهرمانی دست یابد نماینده قم در لیگ آزادگان می‌شود در حالی که سال گذشته تیم فوتبال اتحاد قهرمان این مسابقات شد اما امتیاز خود را به تیم فاتحان پاس واگذار کرد.