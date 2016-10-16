محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های دو و میدانی برترین‌های نوجوانان و نونهالان کشور و انتخابی تیم‌های ملی نونهالان و نوجوانان در تهران برگزار می‌شود و تیم دو و میدانی قم نیز در این مسابقات حاضر خواهد بود.

وی افزود: این مسابقات در شرایطی برگزار می‌شود که ۷ دو و میدانی کار از قم برابر حضور در این مسابقات دعوت شده‌اند و استان قم پس از خراسان رضوی بیشترین تعداد دو و میدانی کار دعوت شده به این مسابقات را دارد که آماری معنادار برای دو و میدانی استان قم است.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم گفت: این موفقیت حاصل قهرمانی بی‌نظیر تیم دو و میدانی نوجوانان قم در مسابقات قهرمانی کشور در مشهد است و نشانگر توانمندی‌های دو و میدانی قم در بخش پایه و تلاش برای ظهور پدیده‌های جدید از سوی دو و میدانی قم در عرصه ملی است.

اسحاقی بیان داشت: علی سلامتیان در ماده ۱۰ متر با مانع، محمد تقی مهر علی در ماده پرتاب وزنه، سید علی حسینی در ماده پرش با نیزه، محمد رضا شایگان در ماده پرش ارتفاع، محمد باقر محمدی در ماده ۱۰۰ متر و مهدی رضایی در مواد پرش طول و ۴۰۰ متر در این مسابقات با نام استان قم به میدان می‌روند.

وی عنوان کرد: این مسابقات روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود و امیدواری زیادی به موفقیت دو و میدانی کاران قمی و کسب سهمیه دعوت به اردوی تیم ملی داریم به طوری که مدال آوری این نفرات در مسابقات مشهد، سطح انتظارات را از این نفرات افزایش داده است.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در استعدادیابی دو و میدانی در قم تصریح کرد: در ۲ سال اخیر همکاری خوبی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان قم برای توسعه دو و میدانی و جذب دانش آموزان به این رشته وجود داشته است و بخشی از موفقیت‌های امروز ما مدیون این مشارکت و هم افزایی است.