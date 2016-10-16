همه باید برای حفظ تیم هندبال هدف پویان قم مشارکت کنند

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان جوان قم در حالی باید این هفته در آغاز لیگ برتر هندبال بانوان کشور در قم پذیرای تیم شهید چمران لارستان فارس باشد که وضعیت مالی و پشتیبانی این تیم در حد یک تیم لیگ برتری نیست و هدف پویان مشکل مالی قابل توجهی دارد.

وی افزود: هدف پویان نماینده ورزش استان است و باید مورد حمایت مجموعه استان قرار گیرد و انتظار می‌رود همان نگاهی به هدف پویان به عنوان برند هندبال استان قم باشد که به سایر تیم‌های ورزشی لیگ برتری استان قم وجود دارد اما در حال حاضر این تیم از نظر مالی در مضیقه است.

دبیر هیئت هندبال استان قم گفت: حل مشکلات تیم هندبال هدف پویان قم نیازمند اراده استانی است به عبارت دیگر اگر می‌خواهیم این تیم صد درصد بومی را با حضور ۴ بازیکن ملی پوش در شهر خود حفظ کنیم و اجازه از میان رفتن این تیم را ندهیم باید در این شرایط نامساعد اقتصادی همه مسئولان احساس وظیفه کنند.

رضایی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: کلاس داوری درجه یک به ملی هندبال بانوان از روز دوشنبه تا جمعه به مدت ۵ روز در شهر تبریز برگزار می‌شود و از استان قم ۲ داور به نام‌های سمیه دارابی و ریحانه سعادتمند در این دوره داوری حضور دارند.

وی عنوان کرد: اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر نیز هفته گذشته به میزبانی کرمانشاه برگزار شد که در این دوره، از استان قم ۲ هندبالیست نوجوان به نام‌های علی کریم شاهی و علی دوست محمدی حضور داشتند و امیدواریم این حضور در تیم‌های ملی پایه در هندبال پسران نیز تداوم داشته باشد.

دبیر هیئت هندبال استان قم تصریح کرد: در حال حاضر در هندبال بانوان، الناز قاسمی، فاطمه خلیلی و مرضیه افشاری از استان قم در تیم ملی هندبال بزرگسالان حضور دارند که البته افشاری به دلیل آسیب دیدگی در دور اخیر اردوی تیم ملی حضور نداشته است و نوریه عباسی نیز به عنوان پدیده لیگ برتر هندبال بانوان کشور در سال گذشته عضو تیم ملی جوانان است.