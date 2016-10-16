سازمان ملل نسبت به وقوع بحران انسانی در افغانستان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جمهور»، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که با بازگشت چشمگیر پناهجویان به افغانستان و نداشتن سرپناه، احتمال بروز مشکلات گسترده وجود دارد.
«ایوو فرایسن» رئیس دفتر هماهنگ کننده کمکهای بشریِ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت که روزانه ۷۴۰۰ مهاجر افغانستان از طریق مرزهای پاکستان وارد این کشور میشوند و بسیاری از آنان بی سرپناه هستند.
وی افزود: مهاجرانی که در ماههای اخیر از پاکستان به افغانستان برگشته اند نیاز به کمکهای جدی دارند، ۶۰ درصد این مهاجران را کودکان و زنان تشکیل می دهند، لذا آنها به غذا، آب آشامیدنی بهداشتی، سرپناه و خدمات رفاهی نیاز دارند.
لازم به ذکراست که دولت پاکستان اعلام کرد که همه پناهندگان افغانستانی باید تا تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۷ این کشور را ترک کنند. انتظار می رود تا پایان این تاریخ نزدیک به دو میلیون پناهنده افغانستانی از پاکستان به کشورخود برگردند.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که ظاهرا یکی از پیش شرطهای جامعه جهانی و کشورهای اروپایی برای تداوم کمکهای اقتصادی به افغانستان، بازگشت اجباری پناهجویان این کشور بود، که این درخواست از سوی کشور افغانستان رد شد.
