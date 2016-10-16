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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۸:۰۳

روزنامه الرایه:

نشست «لوزان» هیچ راه‌حلی برای توقف کشتار در سوریه ارائه نداد

نشست «لوزان» هیچ راه‌حلی برای توقف کشتار در سوریه ارائه نداد

یک روزنامه قطری در مطلبی پیرامون نشست بین المللی درباره سوریه که روز گذشته در شهر «لوزان» سوئیس برگزار شد، نوشت: در این نشست هیچ طرحی برای توقف کشتار در سوریه ارائه نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه قطری «الرایه» مطلبی را پیرامون نشست بین المللی درباره سوریه که روز گذشته در شهر «لوزان» سوئیس برگزار شد، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این روزنامه نوشته است: در نشست لوزان هیچ طرحی برای توقف کشتار در سوریه ارائه نشد و در واقع نشد.

این روزنامه عرب زبان همچنین نوشت: همانگونه که انتظار می رفت، نشست لوزان به نتیجه ملموسی برای حل بحران سوریه منجر نشد؛ کشورهای بزرگ همچنان بر مواضع خود در قبال بحران این کشور پافشاری می کنند.

گفتنی است، نشست بین المللی «لوزان» درباره روز گذشته با مشارکت آمریکا، روسیه، ایران و شماری از کشورهای عربی برگزار شد. این نشست در نهایت به توافق خاصی منجر نشد و طرف های شرکت کننده تنها توافق کردند که به رایزنی ها برای حل بحران سوریه ادامه دهند.

کد مطلب 3796403

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