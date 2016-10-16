علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با ورود سامانه بارش از روز گذشته دمای اغلب مناطق استان کاهش یافته و هوای سرد در اغلب مناطق حاکم شده است.

وی با بیان اینکه این سامانه در روز یکشنبه فعالیت کمتری دارد، اضافه کرد: با این وجود در روزهای دوشنبه و سه شنبه افت محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان از پیش‌بینی بارش به ویژه در شهرهای منتهی به استان گیلان خبر داد و تأکید کرد: در شهرهای شمالی استان نیز بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

به گفته دولتی مهر در پی بارش باران احتمال آب‌گرفتگی وجود دارد؛ در عین حال بارش‌های پاییزی برف در ارتفاعات آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در این دو روز با افزایش همراه شود.

وی با تأکید به اینکه فعالیت سامانه بارش تا روز چهارشنبه تداوم دارد، متذکر شد: لازم است شهروندان در هنگام تردد در سطح شهر از پوشاک مناسب استفاده کنند.

مدیرکل هواشناسی استان افزود: این سامانه در روز چهارشنبه به تدریج از استان خارج می‌شود و احتمال افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.