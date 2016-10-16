به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۳۰ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی است.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بررسی عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر را بررسی خواهند کرد.

بررسی کمیسیون شوراها در مورد طرح استفساریه تبصره ای از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را بررسی خواهند کرد.