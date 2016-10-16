رفع تصرف ۹۳ مورد از تعدی به حریم و بستر رودخانه ها در مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، یوسف محمدی گفت: طی این مدت تعداد ۲۷۴ مورد تصرف حریم و بستر رودخانه ها در شهرستان مریوان شناسایی شده که ۹۳ مورد آن رفع تصرف شده و مابقی در مراحل مختلف قضایی است.

وی عنوان کرد: از مقدار اراضی رفع تصرف شده، ۸ هزار و ۷۱۰ متر مربع آن مربوطه به حاشیه دریاچه زریوار است که با همکاری و همراهی فرماندار شهرستان و تعامل خوب دستگاه قضایی و نیروی انتظامی رفع تصرف و به وضع سابق اعاده شده که برآورد ارزش کارشناسی آن ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

وی بیان کرد: در مدت یادشده همچنین ۱۱۴ مورد موتور تلمبه غیرمجاز شناسایی و ۳۹ مورد آن با اخذ دستور قضایی توقیف شده و ۱۶۶ مورد کنترل پروانه بهره برداری برداشت موتور تلمبه از منابع آبی صورت گرفته است.

سرپرست اداره منابع آب شهرستان مریوان اظهارداشت: با توجه به تأثیرات مخرب برداشت های بی رویه از معادن شن و ماسه رودخانه ای بر وقوع سیل، در این مدت ۱۸ مورد معادن شن و ماسه شهرستان مورد بازرسی قرار گرفته است.