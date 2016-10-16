برنامه های وزارت ورزش به مناسب هفته تربیت بدنی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های ویژه وزارت ورزش به مناسب هفته تربیت بدنی از دوشنبه و همزمان با شروع این هفته آغاز می شود. بنابر اعلام وزارت ورزش و جوانان «سلامت، افتخار و معنویات با ورزش» شعار تعیین شده برای این هفته است؛ ضمن اینکه هر یک از روزهای هفته تربیت بدنی نیز با یک عنوان به برگزاری یک همایش یا رقابت اختصاص دارد.

عنوان و برنامه های تعریف شده وزارت ورزش برای هر یک از روزهای هفته تربیت بدنی به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۶ مهر ماه

* «ورزش، سلامت همگانی و توسعه پایدار» نام این روز است. در این روز همایش پیاده روی در جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب و با حضور وزیر ورزش و معاونان وی از ساعت ۷:۴۵ دقیقه صبح آغاز می شود.

سه شنبه ۲۷ مهر ماه

* «ورزش، نشاط و پویایی در مدرسه، دانشگاه و حوزه» نام تعیین شده برای این روز است، در این روز همایش پیاده روی در جاده تندرسی مجموعه ورزشی انقلاب و با حضور مناف هاشمی معاون توسعه منابع انسانی و مالی وزارت ورزش از ساعت ۷:۴۵ آغاز می شود.

چهارشنبه ۲۸ مهر ماه

* «ورزش قهرمانان، جانبازان و معلولان، غرور ملی» نام تعیین شده برای این روز است، در این روز همایش پیاده‌روی در جاده تندرسی مجموعه ورزشی انقلاب و با حضور رباب شهریان معاون ورزش بانوان وزارت ورزش از ساعت ۷:۴۵ دقیقه آغاز می شود. همچنین در این روز رقابت های تیراندازی با کمان ویژه مردان از ساعت ۱۰ صبح در محل وزارت ورزش برگزار می شود. از ساعت ۱۱ صبح نیز رقابت های تیراندازی با کمان بانوان آغاز می شود.

شنبه اول آبان

* «ورزش، سلامت اجتماعی و جامعه عاری از اعتیاد» نام تعیین شده برای این روز است، در این روز همایش پیاده‌روی در جاده تندرسی مجموعه ورزشی انقلاب با حضور معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش از ساعت ۷:۴۵ آغاز می شود.

یکشنبه دوم آبان

* «ورزش، روستاییان، عشایر و اقوام» نام تعیین شده برای این روز است، در این روز همایش پیاده روی با حضور معاون امور جوانان در جاده تندرسی مجموعه ورزشی انقلاب از ساعت ۷:۴۵ صبح آغاز می شود.