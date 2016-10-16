ازدست رفتن اقتدار بسکتبال باشگاهی ایران در آسیا/در صدر می مانیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، از سال ۱۹۸۱ که اولین دوره مسابقات بسکتبال باشگاهی آسیا به میزبانی هنگ کنگ برگزار شد و طی بیست و چهار دوره برگزاری این رقابت ها تیم‌های زیادی خود و کشورشان را صاحب جام قهرمانی کردند که البته در این بین سهم ایران با پنج قهرمانی که نتیجه هفت دوره حضور متوالی در دیدار نهایی به حساب می آید، بیشتر از دیگر کشورها است.

تیم صبامهر(صباباتری) در رقابت‎های سال ۲۰۰۷ با شکست نماینده‎ای از سوریه برای اولین‎بار بسکتبال ایران را فاتح مسابقات قهرمانی باشگاه‎های آسیا کرد. فتح این جام در مسابقات ۲۰۰۸ کویت نیز توسط همین تیم صبامهر انجام شد. بعد از آن مهرام در جاکارتا و در بیستمین دوره این مسابقات با غلبه بر حریفی از اردن برای سومین دوره متوالی جام قهرمانی را در نزد ایرانی‎ها نگاه داشت.

این نماینده کشورمان سال ۲۰۱۰ در بیست و یکمین دوره این رقابت‌ها با پیروزی برابر الریان قطر برای چهارمین سال متوالی ایران را قهرمان جام باشگاه‌های آسیا کرد تا بسکتبال ایران برای چهارمین سال متوالی قهرمانی مسابقات باشگاه های آسیا شود.

مهرام در دوره متوالی دیگر مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا به فینال رسید؛ این تیم اما در رقابت های ۲۰۱۱ به نایب قهرمانی بسنده کرد و در رقابت های ۲۰۱۲ نیز رقابتش مقابل الریاضی لبنان به خاطر بمب گذاری ناتمام ماند.

فولاد ماهان دیگر تیم باشگاهی است که حضور در مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا را تجربه کرد. این تیم نماینده ایران در بیست و چهارمین دوره این رقابت ها بود که تا فینال پیش رفت و هم در نهایت هم با غلبه بر الریان قطر خود را صاحب اولین جام و بسکتبال باشگاهی ایران را صاحب پنجمین جام قهرمانی این رقابت ها کرد.

در هر صورت با راهیابی ماهان به دیدار نهایی رقابت های ۲۰۱۳ اردن، برای هفتمین دوره متوالی فینال این مسابقات با حضور یک تیم ایرانی برگزار شد. هفت دوره حضور متوالی در فینال مسابقات باشگاه های آسیا، رکورد ویژه ای بود که تنها بسکتبال ایران به آن دست یافته بود و پتروشیمی می توانست آن را برای دیگر تیم های باشگاهی آسیا دست نیافتنی تر کند اما این تیم موفق به انجام این مهم نشد.

بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا که بعد از سه سال وقفه آغاز شد، روز گذشته با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی در پین پیگیری شد. در این روز از رقابت ها پتروشیمی مقابل چایناکشگر کشور میزبان با نتیجه ۹۰ بر ۸۶ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. بدین ترتیب دیدار نهایی این رقابت ها امروز در حالی برگزار می شود که بعد از سال ها هیچ نماینده ای از ایران در آن حضور ندارد.

تا پیش از این دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا، به واسطه هفت دوره حضور متوالی نمایندگان ایران در فینال رقابت ها که با پنج قهرمانی و دو نایب قهرمانی همراه بود، بسکتبال ایران بالاتر از دیگر کشورها در صدر جدول توزیع مدال های باشگاهی آسیا قرار داشت. بعد از ایران لبنان با ۴ مدال طلا، یک نقره و ۴ برنز در رده دوم قرار داشت. حال لبنانی ها به واسطه فینالیست شدن الریاضی این فرصت را دارند تا تعداد مدال های طلای خود را با ایران برابر کنند (۵ مدال طلا) که در این صورت بسکتبال ایران علاوه بر از دست دادن اقتدار خود در فینال، صدر جدول توزیع مدال ها را هم از دست می دهد.