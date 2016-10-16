بیماری تب مالت در اردبیل افزایش نیافته است

صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل واکسیناسیون مناسب و به موقع دام بیماری تب مالت که بیماری مشترک انسان و دام است، در اردبیل افزایش ندارد.

وی افزود: یکی از علت‌های احصا آمار بیشتر ابتلا به این بیماری در سایر استان‌ها نیز به بهبود سیستم‌های گزارش‌گیری مرتبط است و به معنی افزایش واقعی ابتلا نیست.

مدیرکل دامپزشکی استان در خصوص وضعیت بیماری سیاه‌زخم نیز تأکید کرد: هر چند گفته می‌شود آمار ابتلا به این بیماری در برخی استان‌ها با افزایش همراه است اما در دو سال گذشته ابتلا به این بیماری در اردبیل گزارش نشده است.

صالحی با اذعان به اینکه این بیماری با نام شاربن در دام شناخته می‌شود، ادامه داد: به صورت مداوم و در زمان لازم واکسیناسیون دام انجام می‌شود.

وی همچنین در خصوص وضعیت بیماری سالک که در برخی استان‌ها با افزایش ابتلا همراه است، متذکر شد: هیچ مشکلی در خصوص این بیماری در اردبیل مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه در نیمه نخست سال هشت میلیون دوز واکسیناسیون دام انجام شده است، اضافه کرد: علاوه بر این ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار مورد نیز واکسیناسیون طیور انجام شد.