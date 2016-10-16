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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۸:۵۳

امروز؛

جلسه تصمیم گیری نهایی برای تخریب طبقه ۷ علاءالدین برگزار می شود

جلسه تصمیم گیری نهایی برای تخریب طبقه ۷ علاءالدین برگزار می شود

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از برگزاری جلسه مشترک میان فرمانداری، دادستانی و شهرداری برای اعلام زمان نهایی تخریب طبقه ۷ علاءالدین خبر داد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: بر اساس زمان اعلام شده قرار بود تا اول مهر ماه طبقه هفتم توسط مالک به طور کامل تخریب شود که تاکنون ۵۰ درصد این طبقه تخریب شده بود.

وی ادامه داد: شهرداری طی نامه ای از تورک -معاون دادستان تهران- درخواست کرد که برای تخریب به ماموران شهرداری اجازه ورود به مجتمع را بدهند که جواب این درخواست دو هفته ای زمان برد که پس از پیگیری های دوباره اعلام شد و در نهایت هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی انجام شد و اجازه تخریب صادر شد. حتی شهرداری پیمانکار تخریب را نیز آماده کرد و تمام هماهنگی ها برای اعمال قانون انجام شد.

وی ادامه داد: سپس با ورود معاون امنیتی فرمانداری، عملیات تخریب متوقف شد و قرار است امروز و در جلسه ای که با حضور نیروی انتظامی، شهرداری و مسئولان فرمانداری برگزار می شود این مشکل حل شود و طی سه، چهار روز آینده وضعیت این پاساژ مشخص می شود.

کد مطلب 3796436
نورا حسینی

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