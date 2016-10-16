مهدی اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ناراحتی محرم نویدکیا از جلوگیری بازیکنان سپاهان از خداحافظی‌اش در بازی با ذوب آهن، گفت: خود محرم گفت که به خاطر درد زانو دیگر نمی‌تواند بازی کند. نیت بازیکنان سپاهان هم برای او خیر بود. آنها از اینکه محرم می‌خواهد خداحافظی کند، ناراحت بودند و می‌گویند او باید حالاحالاها باشد.

وی افزود: محرم می گوید هم خسته شده ام و هم زانویم یاری نمی‌کند. الان هم نمی‌دانیم وضعیت او چطور می‌شود.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان یادآور شد: از شب گذشته محرم را ندیده‌ایم و نمی‌دانیم امروز به تمرین می‌آید یا خیر.