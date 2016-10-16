مطالبه ۱۰ ساله پرستاران از دولت و مجلس/تعرفه های پرستاری اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، طاهره زاهد صفت، گفت: دغدغه ذهنی جامعه پرستاری کشور پس از حدود ۱۰ سال از عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب سال ۸۶، دستیابی به احقاق حقوق عدالت محورانه و پایدار و تاثیر گذار در داشتن یک زندگی معمولی ا ست.

وی افزود: حرفه پرستاری در هر لحظه ای ارائه خدمات، آمیخته با تلاش و سختی فراوان است و هم اکنون صاحبان این حرفه با جان و دل و با وجود مشکلات فراوان در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

زاهد صفت ادامه داد: انتظار ما از وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فراهم نمودن بستر مناسب در فصل بودجه بندی از نظر اعتبارات لازم در جهت اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری پرستاری است که مقوله بسیار مهمی برای پرستاران در وضعیت کنونی بوده و یقینا اجرای آن ضمن ارائه خدمات استاندارد و طبق شرح وظایف به بیماران، باعث خواهد شد که بیمه ها با قیمت پایین تری این خدمات را خریداری نمایند که خود باعث صرفه جویی در منابع مالی سازمان های بیمه گر و حوزه سلامت خواهد بود.

وی ضمن تقدیر از نوع تفکر عدالت محورانه دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس در راستای برقراری شرایط مطلوب و عادلانه برای دریافتی های کارکنان وزارت بهداشت، گفت: وضع موجود، توجه اکید سیاست گزاران به آمارهای واقعی ارایه دهندگان خدمات در مراکز درمانی را امری ضروری می دانیم چرا که توجه واقع بینانه، کمک می کند تا به دنبال نظام پرداختی باشیم که انگیزه ها را سرکوب نکند و تلاش و کوشش را در همکاران بیش از پیش تقویت کند.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، اظهار داشت: ما انتظار داریم و امیدواریم در سالی که طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مزین به اقدام و عمل است، دولت و مجلس به مطالبه گری به حق جامعه پرستاری ندای مثبت دهند ، چرا که توجه به این حق گرایی توجه به حقوق احاد مردم و ارتقای سلامت آنان خواهد بود.