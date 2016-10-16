به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری سرخه، رحمانی فضلی صبح یکشنبه با ارسال حکمی علی محمد مویدی زاده، سرپرست فرمانداری سرخه را با پیشنهاد محمدرضا خباز استاندار سمنان به عنوان فرماندار سرخه منصوب کرد.

در حکم مویدی زاده آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار سمنان شما به سمت فرماندار شهرستان سرخه منصوب می‌شوید امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی موفق باشید.

علی محمد مویدی‌زاده از تاریخ ۱۴ تیرماه سال جاری عنوان سرپرستی فرمانداری شهرستان سرخه را برعهده داشته است.

وی همچنین معاون سیاسی امنیتی فرمانداری دامغان را نیز در کارنامه دارد.