پیشنهاد مولاوردی برای ثبت روز «زنان روستایی» در تقویم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی در یادداشتی که در کانال خبری خود منتشر کرد، ضمن توجه جهانی به این مقوله و با اشاره به سند توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ افزود: ۱۵ اکتبر برابر با ۲۴مهر ماه روز جهانی زنان روستایی نام گرفته است.زنان روستایی که یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می دهند و ۴۲ درصد نیروی کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه هستند، نقش مهمی در اقتصاد و تامین امنیت غذایی خانواده و جوامع ایفا می‌کنند.

همچنین ۱۶و ۱۷ اکتبر به ترتیب روز جهانی غذا و روز جهانی کاهش فقر نامگذاری شده است که توالی این سه روز نقش تعیین کننده زنان روستایی و پیوند میان این سه رویداد را یادآور می‌شود، بدین معنا که در صورت توانمندسازی زنان روستایی و رفع چالش‌های فراروی آنان، خانواده و جوامع با دسترسی پایدار به منابع غذایی گام‌های بلندی در مسیر کاهش فقر برخواهند داشت.

در سند توسعه پایدار تا ۲۰۳۰، در میان اهداف ۱۷ گانه، پایان دادن به فقر در تمام اشکال آن در سراسر جهان، پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار، از جمله اهدافی هستند که نقش و تاثیر زنان روستایی را به عنوان عاملان کلیدی دستیابی به تغییرات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی را در تحقق آن نمی‌توان نادیده گرفت.

از سوی دیگر این روز فرصتی است برای توجه و ارج نهادن به اهمیت نقش و تاثیر حیاتی این گروه از زنان در مدیریت منابع طبیعی و نیز حفظ و پاسداری از هویت‌های بومی و دانش سنتی و هنری محیط روستایی که البته و ظاهرا تاکنون در جامعه ما چندان که باید و شاید این روز مورد توجه قرار نگرفته است.

به نظر می رسد اختصاص روزی در تقویم ملی به این نام و ترجیحا آخرین روز هفته ملی روستا که مقارن با این روز جهانی است می تواند در جلب توجهات لازم موثر واقع شود که پیگیری آن در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.