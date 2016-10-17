  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱

مدیرعامل جدید تیم فوتبال پدیده معرفی شد

مدیرعامل جدید تیم فوتبال پدیده معرفی شد

با حکم مدیرعامل مجموعه پدیده مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی این مجموعه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس «هادی برگی‌زر» از مربیان با سابقه و موفق فوتبال خراسان بعد از مدتی دوری از فوتبال به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده آغاز به کار کرد.

برگی‌زر پیش از این به عنوان سرمربی در تیم‌هایی چون ابومسلم، شیرین فراز کرمانشاه، پیام و فولاد یزد حضور داشته و کارنامه موفقی از خود  به جای گذاشته است. او پیش از این نیز به عنوان یکی از مدیران تربیت‌بدنی شهرداری مشهد فعالیت داشت که حالا با حکم «محسن شوشتری» به عنوان مدیرعامل باشگاه پدیده جایگزین «جواد وطنخواه» شده است.

در حکم وی چهار سیاست عمده برای برگی‌زر اعلام شده شده که ایجاد منابع درآمدی پایدار،  ایجاد ساختار حرفه‌ای باشگاه، برنامه‌ریزی در جهت کسب رتبه‌های شایسته در جدول لیگ فوتبال کشور و برنامه‌ریزی در جهت کشف و پرورش استعدادهای جوان از جمله آن‌هاست.

کد مطلب 3796493
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها