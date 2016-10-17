مدیرعامل جدید تیم فوتبال پدیده معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس «هادی برگیزر» از مربیان با سابقه و موفق فوتبال خراسان بعد از مدتی دوری از فوتبال به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده آغاز به کار کرد.
برگیزر پیش از این به عنوان سرمربی در تیمهایی چون ابومسلم، شیرین فراز کرمانشاه، پیام و فولاد یزد حضور داشته و کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته است. او پیش از این نیز به عنوان یکی از مدیران تربیتبدنی شهرداری مشهد فعالیت داشت که حالا با حکم «محسن شوشتری» به عنوان مدیرعامل باشگاه پدیده جایگزین «جواد وطنخواه» شده است.
در حکم وی چهار سیاست عمده برای برگیزر اعلام شده شده که ایجاد منابع درآمدی پایدار، ایجاد ساختار حرفهای باشگاه، برنامهریزی در جهت کسب رتبههای شایسته در جدول لیگ فوتبال کشور و برنامهریزی در جهت کشف و پرورش استعدادهای جوان از جمله آنهاست.
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