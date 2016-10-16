به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کرموند در حاشیه بازدید نماینده مردم پلدختر و معمولان از محل اجرای خط انتقال آب شرب شهر پلدختر از بستر رودخانه کشکان اظهار داشت: بارندگی فروردین ماه امسال منجر به شکسته شدن خط انتقال آب شهر پلدختر شد.

وی ادامه داد: این حادثه علاوه بر وارد کردن هزینه و خسارت به شرکت آبفا موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان شهر پلدختر شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان عنوان کرد: با توجه به این مشکل تصمیم گرفتیم این خط انتقال را از بستر رودخانه عبور دهیم که طول این مسیر حدود ۴۰۰ متر است و از لوله های فولادی ۵۰۰ میلیمتر استفاده کنیم.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه با انتخاب پیمانکار توانمند هم اکنون عملیات اجرایی پروژه به شکل مطلوبی در حال انجام است و برنامه ریزی کردیم قبل از شروع بارندگی اجرای آن را به پایان برسانیم.

کرموند میزان اعتبار برای اجرای این پروژه را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کرد.

بنابراین گزارش در ادامه این بازدید سید حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی از پیگیری شرکت آب و فاضلاب برای اجرای این پروژه تقدیر کرد و برای جذب اعتبارات لازم به منظور تحقق پروژه های مرتبط با آب شرب در این شهرستان قول مساعد داد.

