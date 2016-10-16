نخستین بخش NICU نوزادان بیمارستان ولی عصر (عج) لامرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جلسه توسعه حوزه درمان و بهداشت شهرستان لامرد که با حضور معاونین دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فرماندار لامرد، خیرین و مسئولان محلی برگزار شد، به استقرار منطقه عملیاتی پارس جنوبی در استان بوشهر اشاره کرد وگفت: با توجه به مصوبه هیئت دولت در سال های اخیر استان فارس به عنوان پشتوانه سلامت پارس جنوبی معرفی شده است و ما نگاهی ویژه به منطقه جنوب استان فارس داریم.

ایمانیه اظهار کرد: مسائل درمانی تخصصی منطقه عملیاتی پارس جنوبی را می توان در شهرستان های جنوبی لامرد و مهر انجام داد.

وی با بیان اینکه لامرد امروز در مقایسه با زمانی که به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوده ام بسیار متحول شده، افزود: هر سفری که به همراه معاونین دانشگاه علوم پزشکی به لامرد می آییم شاهد یک تحول و تحرک جدید در این شهر هستیم.

این مقام مسئول خیرین حوزه بهداشت و درمان را از افتخارات استان فارس دانست و خاطر نشان کرد: در استان هر زمان که بخواهیم نامی از خیرین ببریم، نام خیرین لامردی مثال زدنی است.

در ادامه عبدالله حسینی فرماندار شهرستان لامرد با بیان اینکه باید فضاهای فیزیکی درمانی توسعه و گسترش یابد، بیان کرد: توسعه فضا های درمانی و تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز درمانی از جمله اولویت های این شهرستان است.

وی به شرایط درمانی شهرستان های همجوار لامرد اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات درمانی که در شهرستان های همجوار ما وجود دارد، نگاه به لامرد فراتر از یک شهرستان است چرا که لامرد قطب درمانی جنوب استان فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه سفر یک روزه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاونین خود به لامرد، بخش NICU ( بخش مراقبت های ویژه نوزادان) در بیمارستان ولیعصر لامرد افتتاح و راه اندازی شد.