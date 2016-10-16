به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت (NanoDimension) در حوزه الکترونیک چاپ سه بعدی فعالیت دارد. این شرکت اخیراً از طریق یکی از شرکتهای تابعه خود اقدام به فعالیت در حوزه چاپ سه بعدی روی الیاف منسوجات کرده است.
این شرکت برای این کار، همکاری مشترکی با شرکت نساجی اروپا بهمنظور چاپ سه بعدی ترکیبات رسانا روی منسوجات آغاز کردهاست.
در این پروژه از فناوری منحصر به فرد موسوم به AgCite استفاده شده و نوعی جوهر رسانای مبتنی بر نانوذرات نقره است. در کنار این فناوری از پلتفورم چاپی DragonFly ۲۰۲۰ ۳D نیز استفاده خواهد شد.
براساس ملزومات این شرکت اروپایی قصد دارد فرآیند چاپ خود را بهمنظور استفاده روی الیاف منسوجات تغییر دهد.
در طول این فرآیند، قرار است ترکیبات رسانا روی پلتفورمهای مختلف چاپ شود. همچنین مقرر شدهاست که ویژگیهای محصول تولید شده از نظر رسانایی، انعطافپذیری و کشش مورد آزمایش قرار گیرد. این نتایج نشان داد که ترکیبات رسانای چاپی دارای انعطافپذیری کافی برای بافته شدن هستند.
این آزمایشها، شواهد کافی برای اثبات عملکرد فناوری این شرکت را فراهم کرد تا بتوان از این فناوری برای تولید منسوجات استفاده کرد. بنابراین مسیر تولید مسنوجات هوشمند با استفاده از این فناوری هموار شده و میتوان بدون ایجاد محدودیت برای تا شدن، حرکت و خستگی، نسل جدیدی از منسوجات هوشمند را تولید کرد.
امروزه تولید منسوجات هوشمند، امکان ترکیب الکترونیک با نساجی به یکی از دغدغههای مسئولان صنعت نساجی تبدیل شده است. چاپ سه بعدی میتواند با استفاده از نانومواد این شرایط را فراهم کند. هدف این دو، تولید منسوجات هوشمند با استفاده از نانوپوششهای رسانا روی الیاف است.
بازار منسوجات هوشمند در حال حاضر ۸۰۰ میلیون دلار است که تا سال ۲۰۲۰ به رقم ۴.۷۲ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم به معنای افزایش ۳۳.۵ درصدی در هر سال است. این نوع منسوجات برای استفاده در بخش نظامی بسیار ایدهآل بوده و صنایعی نظیر پزشکی نیز از آن بهرهمند خواهد شد.
بانداژهای هوشمند، دستکشهای پیشرفته و حسگرهای قابل پوشیدن از جمله مصداقهای این فناوری هستند.
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