به گزارش خبرنگار مهر، حمید پور مهدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه اردوهای راهیان نور طی سال گذشته در ۶ مرحله انجامشده است، گفت: طی این مدت بیش از دو هزار و ۷۰۰ نفر از دانش آموزان نهاوند به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور اعزامشدهاند.
وی افزود: از ابتدای مهرماه تاکنون ۵۸۵ نفر از دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان نهاوند در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در غرب کشور اعزامشدهاند.
جانشین سپاه ناحیه نهاوند با اشاره به اینکه اردوهای راهیان نور از برنامههای هدفمند سپاه است که برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان و تقویت روحیه معنویتگرایی با همکاری نیروی مقاومت بسیج برگزار میشود، عنوان کرد: این دومین مرحله اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزان دختر است که به مناطق غرب کشور اعزام میشوند و در دو مرحله دیگر دانش آموزان پسر به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس در غرب کشور اعزام میشوند.
وی اظهار داشت: در این برنامهها بسیجیان و روحانیان و راویان دفاع مقدس حضور دارند که علاوه بر بازدید از مناطق موردنظر، برنامههای فرهنگی را اجرا کرده و با رشادتهای دلاورمردان ایران اسلامی در طول جنگ تحمیلی آشنا میشوند.
پور مهدی با اشاره به اینکه برنامههای متنوعی که در طول برگزاری اردوهای راهیان نور تدارک دیدهشده موجب تقویت سطح معرفت دانش آموزان نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی میشود، گفت: بازدید از مناطق بازی دراز، پادگان ابوذر و تنگه مرصاد در برنامه ۲ روزه کاروان راهیان نور قرار دارد.
پور مهدی در ادامه با اشاره به سهمیه ۹۶۰ نفری اعزام دانش آموزان پسر به مناطق عملیاتی، گفت: اولین مرحله اعزام دانش آموزان پسر نهاوند دوشنبه و سهشنبه هفته آینده در قالب کاروان ۳۱۰ نفره انجام می شود.
وی بابیان اینکه مراحل بعدی اعزام دانش آموزان پسر در آبان ماه انجام میشود، افزود: مابقی سهمیه اعزامی شهرستان پس از ابلاغ زمانبندی به اطلاع می رسد.
