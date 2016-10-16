به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نجفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامههای دومین جشنواره رسانهای ابوذر اظهار داشت: این جشنواره در راستای ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانهای برگزار میشود که دارای بخش کشوری و یک بخش ویژه استان بوشهر است.
وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار به این جشنوار تا ۲۰ آبانماه است، خاطرنشان کرد: موضوعات کشوری این جشنواره شامل موضوعات تقویت روحیه خود باوری، دستاوردهای انقلاب اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، اقتصاد مقاومتی و دشمن شناسی است.
مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر بیان کرد: این جشنواره دارای یک بخش ویژه استان بوشهر با عنوان بوشهر دو قرن مقاومت است که در پایان این جشنواره با تصمیم هیئت داوران، جوایز ارزندهای به بهترینهای هر بخش در زمینه تیتر، خبر، گزارش، گفتگو، یادداشت و عکس اهدا میشود.
وی با بیان اینکه حضور در این جشنواره برای عموم آزاد است و آثار منتشر شده در رسانهها از آبان ۹۴ تا آبان ۹۵ داوری میشود، اضافه کرد: روزنامهنگاران فعال در رسانه های محلی، نمایندگی نشریات و خبرگزاریهای سراسری و پایگاههای اطلاعرسانی میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
نجفی با اشاره به اینکه متقاضیان میتوانند حداکثر در دو بخش و در هر بخش با سه اثر در جشنواره شرکت کنند، تصریح کرد: بخش عکس جشنواره در قالب عکسهای خبری و عکسهای غیر خبری برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا تاریخ ۲۰ آبان ماه به دبیرخانه این جشنواره واقع در بوشهر، خیابان شهید مطهری، خیابان بیت المقدس، نبش کوچه تلاش، ساختمان ایثار طبقه ۳، دفتر بسیج رسانه و یا به آدرس ایمیل basijrasaneh.b@gmail.com ارسال کنند و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۷۳۳۵۴۳۸۸۴ تماس بگیرند.
