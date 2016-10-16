مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی نیمه نخست سال جاری ۳۰۲میلیون دلار کالا از گمرکات استان مرکزی به کشورهای هدف صادر شده که این میزان صادرات از لحاظ ارزش ۳۴درصد و از نظر وزن ۳۶درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.

وی بااشاره به اینکه پیش از برجام، صادرات از استان به ۴۹کشور انجام می شد، افزود: هم اکنون به ۵۳ کشور از استان مرکزی صادرات صورت می گیرد که افغانستان، ترکیه، عراق، ترکمنستان، آلمان، هند، فرانسه، اسپانیا، چین، روسیه، ایتالیا، کانادا، انگلستان، بلژیک و… از جمله این کشورها هستند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: پلی اتیلن سبک خطی، پلی پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، شمش آلومینیوم، الیاف پلی استر، انواع شیشه و آینه، کاشی و سرامیک، قطعات ریخته گری از چدن، گاز مایع، کیسه فریزر و… از عمده کالاهای صادراتی به کشورهای هدف است.

میراشرفی افزود: همچنین طی نیمه نخست سال جاری ۶۳هزار تن کالا به ارزش ۱۳۶میلیون دلار به استان مرکزی وارد شده، که به لحاظ وزنی ۱۸درصد و از نظر ارزشی ۹درصد نسبت به مدت سال گذشته افزایش نشان می دهد.

وی خاطرنشان ساخت: بیش از ۹۰درصد کالاهای وارداتی به استان را ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی تشکیل می دهد و در حقیقت در حوزه واردات کالاهای مصرفی نداریم.

هزینه های واردات کالا به استان کاهش یافته است

میراشرفی افزود: پیش از برجام هرساله رشد ارزشی واردات بیشتر از رشد وزنی بود اما پس از برجام قضیه عکس شده، یعنی ۱۸درصد در وزن افزایش داریم و ۹درصد در ارزش، این نشان دهنده آن است که در حال حاضر استان هزینه کمتری را بابت واردات پرداخت می کند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی در مورد پرونده های کالای قاچاق در استان هم گفت: طی نیمه نخست سال جاری ۱۸۰پرونده در رابطه با کالای قاچاق در استان تشکیل شده که از این تعداد پرونده، ۱۶۴ فقره بالای ۱۰میلیون ریال، تعداد پرونده های ضبط قطعی هفت فقره و تعداد پرونده های برائت نیز چهار فقره بوده است.

وی ارزش کل پرونده ها تشکیل شده را ۷۸میلیارد و ۴۸۵میلیون ریال اعلام کرد و گفت: پرونده های قاچاق کالا در استان نسبت به نیمه نخست سال گذشته از نظر ارزشی ۴۴درصد و از لحاظ تعداد پرونده ۵۰درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی ظروف کریستال و استیل، موتورسیکلت، ماشین لباسشویی، پتو، کره بادام زمینی، برنج و پوشاک را از عمده ترین کالاهای قاچاق کشف شده طی نیمه نخست امسال در استان اعلام کرد.

میر اشرفی درآمد نیمه نخست سال جاری گمرکات استان مرکزی را بیش از ۲۴۵میلیارد و ۴۹۴میلیون ریال و میزان درآمد مالیات بر ارزش افزوده گمرکات استان را ۴۴۱میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در زمینه درآمد ملی و استانی ۱۴درصد کاهش و در حوزه درآمد مالیات بر ارزش افزوده، ۵۳درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاصل شده است.