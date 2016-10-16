مسئولان با وعده و وعید در صدد ندادن آب به کشت پاییزه اصفهان هستند

حسین محمدرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان تخصیص آب برای کشت پاییزه به کشاورزان شرق اصفهان را منوط به تصمیم‌گیری شورای هماهنگی زاینده رود که قرار است در تهران برگزار شود، دانستند.

وی بیان داشت: این در حالی است که در شورای هماهنگی زاینده رود که دوم آذرماه سال گذشته برگزار شد، مصوب شد ۱۰ درصد از تمام مصارف از جمله شرب، صنعت، کشاورزی در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، انتقال به یزد و کاشان و غیره کم شود و برای سال زراعی ۹۵-۹۶ برای کشت پائیزه شرق اصفهان ذخیره شود که متاسفانه تا آخر شهریور ماه تنها ۱۹۱ میلیون متر مکعب آب در سد زاینده رود باقی ماند و هر روز درحال کاهش است.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان اعلام کرد: مواجه با کمبود آب به دلیل عدم صرفه جویی در آب است که به غیر از برداشت‌های غیر مجاز که در چهارمحال بختیاری انجام می‌شود شاهد برداشت‌های غیرمجاز از مسیر آبی که از تونل چشمه لنگان و خدنگستان می‌گذرد و به رودخانه پلاسجان در فریدن و درنهایت به دریاچه زاینده رود می‌ریزد، هستیم.

وی اعلام کرد: اگر مسئولان نمی‌توانند جلوی برداشت‌های غیرمجاز در استان چهارمحال و بختیاری را بگیرند ، چرا اقدامی در جهت برداشت‌های غیرمجاز در استان اصفهان نمی‌کنند.

محمدرضایی بیان داشت: نامه نگاری ها و جلسات زیادی برای تخصیص آب برای کشت پاییزه شرق اصفهان انجام شد که بیشتر مضمون این جلسات وعده و وعیده‌هایی برای وقت گذراندن و گذشتن از زمان کشت کشاورزان است.

این عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان ادامه داد: کشاورزان در حال حاضر منتظر نتایج برگزاری جلسه شورای هماهنگی زاینده رود هستند که اگر یک درصد نتیجه آن عدم تخصیص آب به کشاورزان باشد به طور قطع کشاورزان تصمیماتی گرفته اند که عمل خواهند کرد.

محمدرضایی با بیان اینکه ما خشکسالی نداریم، افزود: میانگین بلند مدت بارندگی در حوضه کوهرنگ یک هزار و ۳۸۰ میلیمتر در سال است که در سال زراعی ۹۳_ ۹۴ میزان بارش این حوضه یک هزار و ۶۰۰ میلیمتر بود و در سال زراعی ۹۴_۹۵ بارشی برابر با یک هزار و ۲۴۰ میلیمتر داشتیم که اگر معدل این دو سال را محاسبه کنیم بیش از میانگین بارندگی داشتیم و تکرار حرف هایی در خصوص، خشکسالی، برای پنهان کردن عدم مدیریت وزارت نیرو بر زاینده رود است.

وی در ارتباط با انعقاد تفاهم نامه بین استانداران اصفهان و چهارمحال بختیاری در خصوص احیای رودخانه زاینده رود، گفت: این تفاهم نامه در صورتی خوب است که استاندار چهارمحال بختیاری و مردم این استان به تعهدات خود عمل کنند و اگر مثل تمامی قراردادها یکطرفه و از سوی اصفهان عمل شود، به نفع استان اصفهان نخواهد بود.

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان در پایان افزود: کشاورزان باید برای نشان دادن قانون مدار بودن خود جهت ثبت نام اینترنتی نفوس و مسکن اقدام لازم را انجام دهند.