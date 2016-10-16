توسعه فرهنگ قرآنی در امکان ورزشی البرز مد نظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در مراسم افتتاحیه مرحله نهایی دومین دوره مسابقات قرآن کریم ورزشکاران و جوانان کشور (بخش خواهران) که صبح یکشنبه در مجموعه فرهنگی ورزشی ایثار کردان واقع در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه امری ضروری و حائز اهمیت است، اظهار کرد: امید است این دوره از مسابقات سبب شود نور معرفت قرآن در جامعه نمود بیشتری پیدا کرده و همگی عاملان به آیات و دستورات الهی این کتاب آسمانی باشیم.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در ایام محرم به میزبانی استان البرز در مجموعه فرهنگی ورزشی کردان واقع در شهرستان سوجبلاغ به مدت سه روز در حال برگزاری است، افزود: ۲۲ داور و تیم فنی وظیفه قضاوت این دوره از مسابقات را بر عهده دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز خاطرنشان کرد: استان البرز در حالی میزبان این دوره از رقابت های قرآنی است که با افزایش ۶۰ درصدی شرکت کنندگان مواجه بوده است، یکی از اقدامات دولت برای گسترش فرهنگی قرآنی در بین جوامع مختلف ورزشی برگزاری این قبیل مسابقات بوده است.

وی با بیان اینکه این دوره از رقابت ها با هدف گسترش باور الهی و قرآنی بین جوانان و ورزشکاران به میزبانی استان البرز برگزار شده است، تصریح کرد: توسعه فرهنگ قرآنی در امکان ورزشی باید مد نظر همگان قرار گیرد.

غفرانی بیان کرد: بدون شک ارتقا دانش و سلامت دینی در نظام ورزشی با توسعه فرهنگ قرآنی در امکان ورزشی حاصل می شود به همین سبب امیدوارم این دوره از رقابت ها خروجی مطلوب و مثمر ثمری را برای ورزشکاران به همراه داشته باشد.