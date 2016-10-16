تیم های تبریزی خوب نبودند/ مهاجم استقلال باید هوشیارتر باشد

علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز گفت: روز گذشته دو تیم تبریزی نتوانستند انتظارات هوادارانشان را برآورده کنند و ماشین سازی شکست بدی را مقابل استقلال خوزستان تجربه کرد.

وی ادامه داد: تراکتورسازی همانند هفته های قبل نبود و همانطور که سرمربی این تیم هم گفت، تراکتورگونه هم بازی نکرد و تن به یک تساوی داد و همین مسئله باعث شد تا صدر جدول را به پرسپولیس واگذار کند.

مهاجم پیشین آبی پوشان تاکید کرد: بازیکنانی که در تیم های تبریزی بازی می کنند باید بدانند مردم آذربایجان تعصب خاصی به تیم های محبوبشان دارند و دوست ندارند تیمشان مقابل حریفان نتیجه نگیرد پس باید با دقت بیشتری در زمین بازی کنند تا بتوانند نتیجه قابل قبول را کسب کنند.

وی در خصوص دیدار استقلال برابر سیاه جامگان نیز گفت: خوشبختانه استقلال روی نوار برد افتاده است و رفته رفته می رود تا به جایگاه واقعی اش یعنی صدر جدول برسد. البته منصوریان باید با مهاجمانش تمرینات بیشتری را انجام دهد و آنها آماده و سرحال تر مقابل حریفان به میدان بروند.

وی تاکید کرد: کاوه رضائی بازیکن خوبی است اما در زدن ضربات آخر باید دقت بیشتری از خود به خرج دهد زیرا کاوه دیروز یک گل زد و دو گل نزد. پس باید تمریناتش را بیشتر کرده و در زدن ضربات نهایی هوشیارتر باشد.

وی در خصوص شرایط حال حاضر پرسپولیس نیز گفت: قرمزپوشان با برانکو متحول شدند و این مدعی بی ادعا توانسته پرسپولیس را به روزهای اوج برساند و اعتقاد دارم که پرسپولیس یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ شانزدهم است به شرط آنکه بازیکنانش خود را از پیش برنده نبینند و دچار غرور نشوند.

اکبرپور در پایان و در خصوص اعتراض برخی مربی ها به تعطیلی های مکرر لیگ شانزدهم گفت: این تعطیلی ها به خاطر حضور موفق تیم ملی برای رسیدن به جام جهانی است. پس سرمربی ها باید صبور باشند هرچند که اعتقاد دارم آنها دیگر به تعطیلی های پی در پی لیگ عادت کرده اند و کاری هم از دستشان بر نمی آید.