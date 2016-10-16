افزایش ظرفیت انتقال نفت و کاهش گازسوزی در شرکت نفت وگاز کارون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، محسن دهانزاده اظهار کرد: این طرح به منظور تفکیک کامل گاز از نفت نمکی بنگستان منصوری در مبدأ و سپس انتقال آن به نمکزدایی شماره یک اهواز در کوتاه ترین زمان و با استفاده از امکانات ومنابع موجود شرکت کارون، برنامه ریزی و انجام شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ظرفیت انتقال نفت منصوری با استفاده از خطوط لوله موجود به مجموعه شماره یک اهواز از حدود ۳۰ به ۷۰ هزار بشکه در روز و امکان فرآورش نفت نمکی بنگستان منصوری در نمکزدایی شماره یک اهواز از ۳۰ هزار بشکه در روز به حدود ۴۵ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون تصریح کرد: کاهش میزان گازسوزی در واحد بهره برداری شماره یک اهواز در مجاورت کلانشهر اهواز در راستای رعایت الزامات زیست محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی و همچنین آزاد شدن ظرفیت فرآورشی واحد بهره برداری شماره یک اهواز به میزان ۳۰ هزار بشکه در روز از دیگر دستاوردهای این طرح است که موجب افزایش قدرت مانور عملیاتی و تسهیل انجام تعمیرات اساسی مرتبط می شود.

دهانزاده با اشاره به این مطلب که پیش از این بخشی از نفت نمکی تولیدی میدان بنگستان منصوری، با استفاده از خطوط لوله جهت فرآورش به واحد بهره برداری شماره یک اهواز منتقل می شد و مابقی در مجموعه تفکیک نفت شیرین به صورت مخلوط فرآورش می شد، گفت: با اجرای اصلاحیه های فرآورشی فوق که با تلاش شبانه روزی واحدهای فنی و عملیاتی این شرکت در کوتاه ترین مدت انجام شد، از این پس نفت نمکی بنگستان منصوری پس از تفکیک کامل گاز در مبدأ، به صورت مستقیم به واحد نمکزدایی شماره یک اهواز ارسال می شود.