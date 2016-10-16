۱۲ پروژه اولویت دار مازندران پیگیری ملی می شود

حسین نیاز آذری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجمع نمایندگان مازندران طرحهای اولویت دار و محرک توسعه استان را پیگیری ملی میکند از اقدام ملی مجمع نمایندگان برای پیگیری طرحهای الویت دار و محرک توسعه استان خبر داد.
نیاز آذری درباره محورهای نشست مجمع نمایندگان با استاندار مازندران افزود: تشریح آخرین وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان مازندران، بررسی طرحهای عمرانی و توسعه ای استان، تحلیل روندهای برنامه ششم توسعه و طرح مشکلات و تنگناهای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیئترئیسه مجمع نمایندگان درباره مصوبات این نشست گفت: مقرر شد استانداری ۱۲ پروژه اولویتدار استان را حداکثر تا یک ماه دیگر به مجمع نمایندگان اعلام کند تا در سطح ملی پیگیری شود.
نیاز آذری از نشست روز دوشنبه مجمع نمایندگان و استاندار با وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی مشکلات فراروی مرکبات خبر داد و خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان بهطور جد بازار مرکبات و سایر محصولات کشاورزی را باهدف حمایت از تولید رصد و پیگیری میکند.
نیاز آذری از نگرانی و اعتراض مجدد مجمع نمایندگان به مسئله انتقال آب دریای خزر به سمنان و معضل پسماند در این جلسه اشاره و تأکید کرد: مجمع نمایندگان همگی مخالف انتقال آب دریای خزر هستند و از روند مدیریت پسماند در استان راضی نیستند.
