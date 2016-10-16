۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

در شورای اروپا مطرح می شود:

پیشنهاد مرکل برای اعمال تحریم بیشتر علیه روسیه

منابع خبری از پیشنهاد احتمالی صدر اعظم آلمان برای اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان قرار است در نشست شورای اروپا که روز پنجشنه برگزار می شود، پیشنهادی مبنی بر افزایش اعمال تحریم های اروپا علیه روسیه را مطرح کند. این تحریم ها شامل صنایع نظامی و هواپیمایی است.

رسانه های آلمان همچنین اعلام کردند که دولت آلمان به شدت خواهان افزایش سطح تحریم ها علیه روسیه است. این در حالی است که برخی دیگر از منابع خبری از حمایت «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا از طرح پیشنهادی مرکل خبر داده اند.

مشارکت روسیه در خصوص بحران سوریه از دیگر موضوعاتی است که در نشست شورای اروپا به آن پرداخته خواهد شد. 

