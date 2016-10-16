مهرداد فتحی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه محیط زیست همواره تلاش می کند که با جلوگیری از تخریب و هدر رفت منابع طبیعی و حیات وحش نمونه هایی از این مواهب الهی را به شکل طبیعی و بکر برای استفاده های مختلف و نسل های آتی تحت حفاظت و حمایت خود قرار دهد اظهار داشت: در این راستا تا کنون این اداره کل توانسته ۶.۲۷ درصد از کل مساحت استان را تحت مدیریت خود داشته باشد.

وی این مناطق حفاظت شده را شامل اثر طبیعی و ملی غار ماهی کور، پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا و دورود، سمندر لرستانی، اشترانکوه و سفید کوه خرم آباد عنوان کرد.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه احیای زیستگاهها و زیست بوم های استان در اولویت کاری این اداره کل است عنوان کرد: در این راستا با ارسال طرح ها و پیشنهادات تخصصی برای ارتقا و افزایش سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع به سازمان محیط زیست برای سیر مراحل قانونی اقدامات لازم را انجام داده ایم که در صورت تصویب و ثبت پیشنهادات ارسالی مناطق تحت مدیریت محیط زیست لرستان به حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه در لرستان هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی شناسایی و ثبت شده که تعداد زیادی از آنها بومی، اندمیک و خاص استان است افزود: همچنین در استان ۲۳۶ گونه پرونده، ۴۲ گونه پستاندار، ۵۵ گونه خزنده، پنج گونه دوزیست و حدود ۲۰ گونه ماهی در رودخانه ها، تالابها و دریاچه های کوهستانی شناسایی و ثبت شده است.