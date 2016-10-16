۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۹:۵۷

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست در لرستان به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد

خرم آباد- مدیر کل محیط زیست لرستان از افزایش سطح مناطق حفاظت شده این استان به ۱۵ درصد خبر داد.

مهرداد فتحی بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه محیط زیست همواره تلاش می کند که با جلوگیری از تخریب و هدر رفت منابع طبیعی و حیات وحش نمونه هایی از این مواهب الهی را به شکل طبیعی و بکر برای استفاده های مختلف و نسل های آتی تحت حفاظت و حمایت خود قرار دهد اظهار داشت: در این راستا تا کنون این اداره کل توانسته ۶.۲۷ درصد از کل مساحت استان را تحت مدیریت خود داشته باشد.

وی این مناطق حفاظت شده را شامل اثر طبیعی و ملی غار ماهی کور، پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا و دورود، سمندر لرستانی، اشترانکوه و سفید کوه خرم آباد عنوان کرد.

مدیر کل محیط زیست لرستان  با بیان اینکه احیای زیستگاهها و زیست بوم های استان در اولویت کاری این اداره کل است عنوان کرد: در این راستا با ارسال طرح ها و پیشنهادات تخصصی برای ارتقا و افزایش سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع به سازمان محیط زیست برای سیر مراحل قانونی اقدامات لازم را انجام داده ایم که در صورت تصویب و ثبت پیشنهادات ارسالی مناطق تحت مدیریت محیط زیست لرستان به حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه در لرستان هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی شناسایی و ثبت شده که تعداد زیادی از آنها بومی، اندمیک و خاص استان است افزود: همچنین در استان ۲۳۶ گونه پرونده، ۴۲ گونه پستاندار، ۵۵ گونه خزنده، پنج گونه دوزیست و حدود ۲۰ گونه ماهی در رودخانه ها، تالابها و دریاچه های کوهستانی شناسایی و ثبت شده است.

