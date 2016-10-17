عباد رضا اسلامی، مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران همزمان با برگزاری نمایشگاههای گردشگری بینالمللی متعدد و کیفیت حضور ایران در این نمایشگاهها به خبرنگار مهر گفت: چهار نمایشگاه گردشگری تا پایان سال شمسی پیش رو داریم که برخی از آنها در سال ۲۰۱۷ برگزار میشود از جمله نمایشگاه گردشگری وین، نمایشگاه گردشگری فیتور مادرید و نمایشگاه صنایع دستی در میلان، البته در نمایشگاه گردشگری پاریس و نمایشگاه جاتای ژاپن نیز پیش از این شرکت کردهایم.
وی ادامه داد: در حوزه گردشگری احساس وظیفه کردیم به جامعه تورگردانان ایران که قرار است در نمایشگاه ITB برلین غرفه داشته باشد، کمک کنیم تا مانند سال قبل دچار نگرانی برای حضور در این نمایشگاه نشوند. همچنین در نمایشگاه گردشگری لندن که چندین سال بود جمهوری اسلامی ایران شرکت نمی کرد و فقط اژانسها حضور داشتند؛ باز هم کمک کردیم که در آنجا ایران حضور فعالانه ای داشته باشد و البته این کمکها در آینده به شکل های مختلف به ما برمی گردد.
اسلامی در پاسخ به اینکه چرا با وجود سابقه زیاد ایران برای شرکت در نمایشگاههای گردشگری اما همچنان ایران نسبت به کشورهای دیگر در نمایشگاههای گردشگری بینالمللی حضوری پررنگ و تاثیرگذار ندارد گفت: ما همه امکانات لازم برای حضور پر قدرت در نمایشگاههای خارجی را داریم منتها دولتهای دیگر در کشورهای خارجی به این نتیجه رسیده اند که زیرساختها و اصل تبلیغات وظیفه دولت است زمانی که جریان سازی انجام شد و کارها روی غلتک افتاد آن موقع به بخض خصوصی میگویند که استفاده کنید. اما در ایران عکس قضیه اتفاق می افتد. به بخش خصوصی می گویند که زیرسازی انجام بده تا ما بهرهبرداری کنیم ترکیه با این همه مشکلاتی که دارد ولی هنوز در همه دنیا یکی از کشورهای پر قدرت در حوزه گردشگری است. مصر هم همینطور. چون به این نتیجه رسیدهاند جایی که وظیفه دولت است، باید ورود کند و بعد بخش خصوصی بهره ببرد.
اسلامی بیان کرد: بخش خصوصی باید بستری باشد برای اینکه پول به کشور بیاورد اما دوستان به من میگویند که بخش خصوصی باید خودش به نمایشگاهها برود و هزینه غرفهاش را بدهد. بهطور جدی در این یکسال ایستادهام و گفتهام که تا یارانه ندهید نمایشگاه برگزار نمیکنم چون اعتقادی به این حرف ندارم پس باید من زمین را در نمایشگاهها بگیرم و شرکتها تنها پول سازه و حضورشان را بدهند. هر زمان دولتها وظایفشان را در حمایت از بخش خصوصی به درستی انجام دادند من مشاهده کردم که بخش خصوصی بسیار خوب کار می کند. بارها در نمایشگاهها دیده ام که اگر فرصت باشد آنها فعالیتهای بسیار خوبی انجام می دهند.
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