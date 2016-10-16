انجام فاز۲ واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت دام سنگین استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید همتی امروز در جمع خبرنگاران از انجام فاز دوم واکسیناسیون جمعیت دام سنگین استان شامل واحد های صنعتی، نیمه صنعتی و روستایی علیه بیماری تب برفکی خبر داد و اظهار داشت: این فاز از واکسیناسیون که از ابتدای مهرماه آغاز شده تا ۱۰ آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تمام جمعیت دام سنگین استان علیه این بیماری با استفاده از توان بخش خصوصی و دولتی و به صورت کاملأ رایگان واکسینه خواهند شد.

به گفته رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، تب برفکی یک بیماری ویروسی واگیر دامی است که بیشتر زوج سُم های اهلی و وحشی به این بیماری مبتلا می شوند که در صورت بروز خسارات جبران ناپذیری را به بار می آورد.

همتی، مهمترین علائم بیماری تب برفکی را بی اشتهایی، آبریزش دهان و بینی، وجود زخم هایی در ناحیه دهان، تاج سُم عنوان کرد و گفت: این علائم در دام مبتلا موجب لنگش دام و مانع غذاخوردن نیز می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیماری تب برفکی در نهایت موجب کاهش تولید و لاغری دام می شود، افزود: طبق تحقیقات به عمل آمده این بیماری در دام های بالغ موجب کاهش ۲۵ درصدی تولید شیر و گوشت خواهد شد.

وی اضافه کرد: ویروس بیماری تب برفکی همچنین در دام های جوان(گوساله، بره و بزغاله) بر روی قلب دام اثر کرده و موجب تلفات می شود و گاهی تا ۱۰۰ درصد نیز دام نابالغ را تلف می کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، مهمترین راه پیشگیری بیماری تب برفکی را انجام واکسیناسیون، رعایت امنیت زیستی در دامداری ها، انجام ضدعفونی به صورت مرتب وجلوگیری از تردد غیرضروری افراد و وسایل نقلیه به دامداری ها عنوان کرد.

همتی تأکید کرد: با توجه به اینکه تردد دام نقش مهمی در انتشار ویروس بیماری دارد، لذا رعایت اصول بهداشتی- قرنطینه ای از دیگر راه های پیشگیری از این بیماری خواهد بود و دامداران بایستی دام را از مناطق که فاقد بیماری است و تحت نظر کارشناسان دامپزشکی خرید و حمل کنند.

این مقام مسئول در راستای انجام هرچه بهتر مایه کوبی در این فاز واکسیناسیون به دامداران توصیه کرد: از هرگونه جابه جایی و حمل و نقل دام تا پایان فاز واکسیناسیون خودداری کنند، نهایت همکاری را با اکیپ های واکسیناسیون اعزامی دامپزشکی داشته باشند، از وارد کردن هرگونه استرس به دام حداقل تا ۲ هفته پس از واکسیناسیون پرهیز کرده و واحدهای گاوداری صنعتی جهت جلوگیری از انتقال آلودگی از امکانات خود واحدها مانند(لباس کار، سرسُرنگ و چکمه) استفاده کنند.