تکواندو در برزخ انتخاب کادر فنی/ «خلیفه» در یک قدمی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو ایران که با قهرمانی در آسیا و جهان و از همه مهمتر رونمایی از چند تکواندوکار جوان و با آتیه چون عاشورزاده، خدابخش، هادی پور، یعقوبی، عمیدی و .... برای رقبای تا دندان مسلح خود در بازیهای المپیک تابستانی ریو ۲۰۱۶ خط و نشان کشیده بود، دست خالی این رقابتها را ترک کرد.

نتایج تکواندو در ریو آنقدر ضعیف و غیرقابل دفاع بود که مسئولان تکواندو حرفی برای گفتن نداشته باشند و بازهم به تشکیل کمیته کارشناسی و بررسی دلایل ثبت چنین نتایجی روی آوردند.

کمیته ای که جلسات معدودی داشت و خروجی آن با وجود گذشت نزدیک به ۵۰ رو از بازگشت تیم ملی از برزیل هنوز منتشر نشده است. فدراسیون تکواندو از برگزاری چنین جلساتی بعد از المپیک ۲۰۱۲ لندن تجربه لازم را کسب کرده، برای اعلام نتایج بررسی های خود در خصوص ریو بدون شک اشتباهات بعد از لندن را تکرار نخواهد کرد.

اما اعلام زمان و مکان رقابتهای جام جهانی و مرحله نهایی گرند پری باعث شد تا متولیان تکواندو برای ارائه گزارش بررسی‌ها و همچنین معرفی کادر فنی زودتر از آنچه در ذهن داشتند به جمع بندی لازم رسیده و برنامه های آتی تیم ملی را اعلام کنند.

هر چند جسته و گریخته شنیده می شود بیژن مقانلو به عنوان سرمربی به کار خود ادامه خواهد داد، ولی خبرهای رسیده از فدراسیون حکایت از انتخاب سید نعمت خلیفه به عنوان سرمربی برای حضور در جام جهانی دارد.

البته باید تاکید داشت که انتخاب مربیان تیم ملی در فدراسیون تکواندو سلیقه ای است و شخص فدراسیون در مورد آن تصمیم گیری می کند. در حالی که باید مکانیزم خاصی برای حضور مربیان در تیم های ملی تعریف شده و کمیته فنی فعالیت موثرتری در این خصوص داشته باشند.

به هر حال تا زمان شروع رقابتهای جام جهانی کمتر از دو ماه فرصت داریم و اگر قرار است تیمی به این مسابقات اعزام و نتیجه لازم را کسب کند باید هر چه زودتر تکلیف کادر فنی شده و تکواندوکاران واجد شرایط به اردو دعوت و کار آماده سازی آغاز شود.