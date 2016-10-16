محتوای نشست لوزان به طور خاص درباره آتش بس در سوریه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه که به همراه محمدجواد ظریف در نشست یک روزه «لوزان» حضور داشت، شنبه شب پس از پایان این نشست بین‌المللی با بیان این که دو سوم زمان نشست لوزان به موضوعات امنیتی و آتش‌بس اختصاص داشت، افزود: درباره روش‌های جدا کردن این گروه‌ها و ملاک‌های مورد نظر در این رابطه و زمان‌بندی‌های مرتبط با این بحث به طور مفصل گفت‌وگو شد.

وی گفت: در گفت‌وگوها به طور مشخص درباره آتش‌بس و آتش‌بس اخیر که بین آمریکا و روسیه بر سر آن توافق شده و برهم خوردن آتش‌بس و عوامل اصلی برهم خوردن آن یعنی تفکیک بین گروه‌های تروریستی به ویژه النصره و داعش از سایر گروه‌های سوری پرداخته شد.

جابری انصاری با بیان این که بخش دیگری از گفت‌وگوها در نشست لوزان به مساله انسانی و فوریت‌های امدادرسانی در حلب و دیگر مناطق سوریه اختصاص داشت، تصریح کرد: در ارتباط با این موضوع و آتش‌بس و سازوکارهای مرتبط که به چه نحوی جدول زمان‌بندی مشخص شود تا آتش‌بس برقرار شود و هم‌چنین تسریع ارسال کمک‌های انسانی هم بحث شد.

معاون وزیر خارجه در ادامه، محور بعدی گفت‌وگوها را بعد سیاسی بحران سوریه و این که آینده این کشور چگونه خواهد بود، اعلام کرد و یادآور شد: در این موضوع بحث‌های کم‌تری صورت گرفت، اما توافق کلی این بود که در اسرع وقت این گفت‌وگو بین طرف‌ها ادامه یابد.