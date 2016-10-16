اصرار بهارستان بر نظر قبلی خود درباره ابطال آرای منتخبان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که پیش از این با ایرادات از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، در دستور کار قرار دادند و با اصلاحاتی در عنوان و متن، ضمن تأکید بر نظر قبلی خود، آن را به تصویب رساندند.

این استفساریه که در جلسه هفتم شهریور ماه امسال مجلس به تصویب رسیده بود، به این مسئله می‌پردازد که آیا شورای نگهبان پس از اعلام صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی، آیا می‌تواند نسبت به تائید یا رد صلاحیت مجدد یک نامزد اقدام کند یا خیر؛ با توجه به پاسخ منفی مجلس به این سؤال در استفساریه قبلی، شورای نگهبان این استفساریه را مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته بود.

بر این اساس با اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، این طرح به استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت که متن آن به این شرح امروز به تصویب مجلس رسید:

با توجه به مفاد تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تائید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل کند؟

پاسخ:

خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

موافقان این استفساریه به مواردی همچون صیانت از حریم شورای نگهبان و شفافیت عملکرد و رویکرد آن اشاره کردند و مخالفان نیز این استفساریه را نوعی قانونگذاری جدید عنوان می‌کردند؛ در نهایت استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات با ۱۵۱ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب مجلس رسید.