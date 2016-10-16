تصادف ۶ دستگاه خودرو در جاده قدیم کرج/ ۷ نفر راهی بیمارستان شدند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این تصادف زنجیره ای که بین ۶ دستگاه خودروی سواری به وقوع پیوست و ۷ نفر را راهی بیمارستان کرد، افزود: حادثه در ساعت ۷:۵۳ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران ۳ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه واقع در مسیر غرب به شرق جاده قدیم کرج، نرسیده به سه راه شهریار اعزام شدند.

وی با اعلام اینکه خوشبختانه حادثه تلفات جانی نداشت، افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد ۶ دستگاه خودروی سواری از جمله یک تریلر با بار آهن، یک کامیونت و ۴ دستگاه خودروی سواری اعم از پراید و پژو به شدت با یکدیگر برخورد کرده و ضمن مسدود کردن مسیر، باعث محبوس شدن چند نفر در میان آهن پاره ها شده بود.

ملکی گفت: ۷ نفر از سرنشینان خودروهای سواری که دچار مصدومیت شده بودند، تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه شدند که بنا بر اعلام تکنسین های اورژانس دو تن از مصدومان به صورت سرپایی مداوا و ۵ نفر دیگر راهی بیمارستان شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است. نجاتگران آتش نشانی با انتقال خودروهای تصادفی به حاشیه امن بزرگراه در ساعت ۸:۵۲، عملیات خود را به پایان رساندند.