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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸

مدیرکل استاندارد کردستان:

صدورپایان کارساختمان بایدمنوط به دریافت پروانه ایمنی آسانسور باشد

صدورپایان کارساختمان بایدمنوط به دریافت پروانه ایمنی آسانسور باشد

سنندج- مدیرکل استاندارد کردستان با بیان اینکه صدور پایان کارساختمان باید منوط به دریافت پروانه ایمنی آسانسور باشد، گفت: متاسفانه این مهم در برخی از شهرستان های استان رعایت نمی شود.

منصور لهونیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استاندارد آسانسور در ساختمان ها یک امر اجباری است، گفت: در حال حاضر آماری از میزان نصب آسانسور در استان کردستان نداریم و این روند باید اصلاح شود.

وی با تاکید براینکه صدور پایان کارساختمان باید منوط به دریافت پروانه ایمنی آسانسور باشد، عنوان کرد: متاسفانه در برخی از شهرستان های استان پایان کار ساختمان های دارای آسانسور بدون ارجاع آنها به ادارات استاندارد، صادر می شود.

وی بیان کرد: ساختمان های ادارات و سازمان هایی هم که دارای آسانسور هستند ملزم اند با شرکت های نصاب قرارداد تعمیر و نگهداری منعقد کنند و در این رابطه اگر حادثه ای روی دهد از لحاظ قانونی قابل پیگیری نخواهد بود.

مدیرکل استاندارد استان کردستان ادامه داد: پروانه ایمنی آسانسور یک سال اعتبار دارد و باید مکان هایی که دارای آسانسور هستند هر سال اقدام به صدور پروانه جدید برای آن کنند.

لهونیان با اشاره به اینکه آسانسور های استانداری کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مدتی به دلیل نداشتن استاندارد پلمپ شد، اضافه کرد: بعد از برقراری ارتباط این دستگاه ها با شرکت های نصاب و تعمیر آسانسورها پلمپ ها را باز کردیم.

وی عنوان کرد: داشتن پروانه ایمنی آسانسور مکان های عمومی، ساختمان پزشکان و به ویژه بیمارستان ها امری بسیار ضروری است و می طلبد مسئولان ذیربط  به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

وی یادآورشد: در شش ماهه نخست امسال ۹۰۷ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی، خدماتی و آزمایشگاهی، آسانسور و شهربازی استان انجام شده است که این میزان در مدت مشابه آن در سال گذشته ۵۹۴ مورد بوده است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان اظهارداشت: در شش ماهه امسال یک هزار و ۱۷ نمونه واحدهای تولیدی در زمینه صادرات، واردات و عرضه مورد آزمون قرار گرفته است.

وی با اشاره به آمادگی اداره کل استاندارد کردستان برای گرفتن آزمون های سلامت و استاندار کالا و خدمات، گفت: استفاده از نشان استاندارد یک فرصت خوب برای معرفی کالا و خدمات است و در این راستا باید از این فرصت در راستای اعتباربخشی به کالا و یا خدمات به بهترین شکل ممکن بهره برداری کرد.

کد مطلب 3796575

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