صدورپایان کارساختمان بایدمنوط به دریافت پروانه ایمنی آسانسور باشد

منصور لهونیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استاندارد آسانسور در ساختمان ها یک امر اجباری است، گفت: در حال حاضر آماری از میزان نصب آسانسور در استان کردستان نداریم و این روند باید اصلاح شود.

وی با تاکید براینکه صدور پایان کارساختمان باید منوط به دریافت پروانه ایمنی آسانسور باشد، عنوان کرد: متاسفانه در برخی از شهرستان های استان پایان کار ساختمان های دارای آسانسور بدون ارجاع آنها به ادارات استاندارد، صادر می شود.

وی بیان کرد: ساختمان های ادارات و سازمان هایی هم که دارای آسانسور هستند ملزم اند با شرکت های نصاب قرارداد تعمیر و نگهداری منعقد کنند و در این رابطه اگر حادثه ای روی دهد از لحاظ قانونی قابل پیگیری نخواهد بود.

مدیرکل استاندارد استان کردستان ادامه داد: پروانه ایمنی آسانسور یک سال اعتبار دارد و باید مکان هایی که دارای آسانسور هستند هر سال اقدام به صدور پروانه جدید برای آن کنند.

لهونیان با اشاره به اینکه آسانسور های استانداری کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مدتی به دلیل نداشتن استاندارد پلمپ شد، اضافه کرد: بعد از برقراری ارتباط این دستگاه ها با شرکت های نصاب و تعمیر آسانسورها پلمپ ها را باز کردیم.

وی عنوان کرد: داشتن پروانه ایمنی آسانسور مکان های عمومی، ساختمان پزشکان و به ویژه بیمارستان ها امری بسیار ضروری است و می طلبد مسئولان ذیربط به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

وی یادآورشد: در شش ماهه نخست امسال ۹۰۷ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی، خدماتی و آزمایشگاهی، آسانسور و شهربازی استان انجام شده است که این میزان در مدت مشابه آن در سال گذشته ۵۹۴ مورد بوده است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان اظهارداشت: در شش ماهه امسال یک هزار و ۱۷ نمونه واحدهای تولیدی در زمینه صادرات، واردات و عرضه مورد آزمون قرار گرفته است.

وی با اشاره به آمادگی اداره کل استاندارد کردستان برای گرفتن آزمون های سلامت و استاندار کالا و خدمات، گفت: استفاده از نشان استاندارد یک فرصت خوب برای معرفی کالا و خدمات است و در این راستا باید از این فرصت در راستای اعتباربخشی به کالا و یا خدمات به بهترین شکل ممکن بهره برداری کرد.