به گزارش خبرنگار مهر، ناحیه سه آموزش و پرورش شهرستان کرج شامگاه شنبه میزبان مدیرانی از انجمن های هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، انجمن خوشنویسان و عکاسی و فیلم سازی بود. این نشست با هدف تقویت نقش هنر در حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد.

عبدالکریم رستمی مدیر ناحیه سه آموزش و پرورش شهرستان کرج در این نشست امنیت فرهنگی را برتر از فرهنگ امنیتی دانسته و ابراز امیدواری کرد با تعامل درست و برنامه ریزی های مطالعه شده به آن دست یابیم .

رستمی ادامه داد: باتوجه به فاصله ای که سال هاست بین اصحاب هنر و حوزه تعلیم و تربیت افتاده است ضرورت برگزاری این نشست را احساس کرده ایم زیرا نپرداختن به هنر موفقیت ما را در حوزه تربیت با مشکل مواجه می کند.

وی گفـت: سیاست های پنج گانه آموزش پرورش در راستای توسعه مشارکت و تقویت هنر در زندگی دانش آموزان ایجاب می کند که نسخه راهبردی موجود را جدی گرفته و فکری جدی برای ساعات زیبا شناختی و هنر مدارس بکنیم.

البرز سالانه نیازمند ۴۰۰ کلاس درس جدید است

مدیر ناحیه سه آموزش پرورش شهرستان کرج با اشاره به عزارداری امام حسین (ع)و ایام ماه محرم، گفت: نقش هنر در واقعه عاشورا مثالی بارز از تاثیر ماندگاری فرهنگ عاشورا است که نقطه اوج این هنر را نشان می دهد هنر نوری است که نگاه سیستمی نمی تواند آن را تضعیف کند.

رستمی خاطر نشان کرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حاصل تلاش بیش از ۶۰۰ دانشمند در طول یک دهه پژوهش است و به مقوله هنر جدی نگریسته شده است این سند ۶ محور دارد که تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری، یکی از آن شش مهم است.

رستمی گفت: ناحیه سه آموزش و پرورش یکی از حساس ترین و بزرگترین نواحی است که به لحاظ تنوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی به تعبیر برخی مدیران چشم و پیشانی استان است و از ماهدشت و روستاهای سیاهکلاهان تا گوهردشت و جهانشهر را در بر می گیرد که پتانسیل عظیمی از منابع انسانی و دانش آموزی در آن تحصیل می کنند.

وی با اشاره به تحت پوشش قرار داشتن ۱۰۱ هزار دانش آموز در ناحیه سه آموزش و پرورش شهرستان کرج، گفت: در استان البرز سالانه نیازمند ۴۰۰ کلاس درس جدید هستیم برای فراهم کردن این بستر نیازمند هنرمندانی هستیم که فضاهای موجود را با ابزار هنر قابل استفاده و اثرگذار کنند.

همایش بررسی آسیب‌های بازی های رایانه ای غیر مجاز در البرز برگزار می‌شود

رستمی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته بودجه آموزش و پرورش رشد ۸۳ درصدی داشته است، گفت: اگرچه تا برنامه اصلی استقلال کامل مدارس، در راستای برنامه تمرکز زدایی و تحویل بودجه سرانه و حقوق معلمان به مدیران مدارس راه بسیار درازی در پیش است اما نمی توانیم از خلاقیت و ابتکار عمل باز بمانیم.

وی با اشاره به اینکه سرانه فعلی هر دانش آموز ۲ میلیون تومان است، گفت: در حال حاضر تنها یک درصد بودجه ریزی عملیاتی انجام شده است.

رستمی گفت: دستگاه تعلیم و تربیت دانشگاه تمدن ساز است و اگر نقش هنر در آن مشخص و تقویت شده باشد، هدف های آموزشی هم تقویت شده و اثرگذاری بهتری خواهند داشت.

وی اضافه کرد: به زودی همایشی با عنوان بررسی ساعات زیباشناختی هنری در مدارس استان برگزار می شود در این همایش معاونت هنری وزارت آموزش و پرورش حضور خواهد داشت و طرح و برنامه های هنری و نظرات این جمع منتقل خواهد شد .

در ادامه این نشست معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با ابراز خرسندی از فرصت پدید آمده به نمایندگی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، گفت: ما آمادگی کامل خود را برای آموزش و حمایت مربیان هنری اعلام کرده و بزودی همایشی پیرامون بازی های رایانه ای غیر مجاز با حضور ۶۰۰ مربی پرورشی برگزار خواهیم کرد.

ضرورت تولید محتوای هنری در مدارس

ابراهیم شریفی گفت: تمامی سالن های این اداره کل برای پخش فیلم مناسب و تربیت ذائقه دیداری دانش آموزان در خدمت این اداره خواهد بود همچنین گالری های هنر برای بازدید دانش آموزان از هنرهای تجسمی متناسب با سن و شرایط دانش آموزان در دسترس است.

وی گفت: وقتی دانش آموزان سینما رفتن را از سنین پایین بیاموزند و خوراک مناسب هنری فرهنگی دریافت کنند، به سراغ هر فیلمی نخواهند رفت از سوی دیگر همه انجمن های هنری زیر مجموعه اداره کل ارشاد استان برای هر گونه تعامل با نظام آموزشی آمادگی دارند.

در ادامه مشاور هنری ناحیه سه آموزش پرورش شهرستان کرج گفت: رئوس جدید کتب درسی بسیار خوب است به شرط آنکه تولید محتوای هنر هم مورد تفکر و پژوهش قرار گرفته باشد در شرایطی که دانش آموزان ما هر کدام به نوعی در معرض خشونت واقع می شوند و روح پرخاشگری در آنها رشد یافته است جایگاه زیبایی شناسی و هنر کجاست .

جمال جنانی با تاکید بر اینکه کودکان نیازمند برنامه های منسجمی هستند که لطافت و زیبایی شناسی را به زندگی آنها برگرداند، گفت: این مهم محقق نمی شود مگر در تولید محتوای کتب درسی فصل هنر پررنگتر شود.

جایگاه هنر در مدارس کشور

جنانی با تاکید بر اینکه وجود مدیرانی که جنس هنر را می شناسند فرصت مغتنمی است که با عزمی جدی برخی خلاء های فرهنگی را پر کنیم، گفت: در شرایط موجود دم زدن از تهاجم های فرهنگی بدون توجه به خلاء های رها شده فرهنگی امری بیهوده است.

مشاور هنری مدیر ناحیه سه آموزش و پرورش شهرستان کرج گفت: ابتدا باید تکلیف خود را با هنر در جامعه و مدارسی معلوم کنیم که اساسا خواهان هنر هستیم و چه بخشی از آن را می خواهیم معتقدم بسیاری از مشکلات اخلاقی دانش آموزان با هنر برطرف خواهد شد.

وی از نمایندگان و مدیران انجمن های هنری حاضر در جلسه خواست تا با ارائه نوعی از هنر که با خطوط قرمز، چهارچوب ها و فضای آموزش و پرورش همخوانی دارد، طرح هایی در قالب تربیتی ارائه دهند.

در ادامه فرج الله اتابکی رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان البرز ضمن گلایه از وضعیت بصری نازیبا، نامانوس و غیر مربوط معماری و تزیینات مدارس، گفت: اگر چه نمای خارجی مدارس جزئی از مبلمان شهری محسوب می شوند و باید شکلی مشخص داشته باشد این در حالی است که درون مدارس نیز با بی سلیقگی ساخته می شود.

اتابکی گفت: به دلیل روابط سازندگان با اداره آموزش و پرورش یا مدیران مدارس، عملا هنرمندان تجسمی به مدارس راه داده نمی شوند و نظر مشورتی آنها در ایجاد فضای مناسب آموزشی دریافت نمی شود.

لزوم ساخت اصولی مدارس و دقت در شعار نویسی ها

اتابکی تاکید کرد: ساخت اصولی مدارس و دقت در شعار نویسی ها و تزیینات چشم دانش آموزان را با استاندارد ها آشنا خواهد کرد و زیبا شناختی را به آنها خواهد آموخت ما این توان را داریم که البرز را پایلوتی برای کارگاه های هنری و نمایشگاه های دانش آموزی مدارس کنیم .

در ادامه این نسیت پرفسور حجت کاغذچی استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر نیز با گلایه از عدم حضور برخی انجمن های هنری بواسطه جدی نگرفتن توانمندی و جایگاه خود در دهه های اخیر، گفت: پرده خوانی، نقاشی، نقالی و موسیقی در حفظ واقعه تاریخی عاشورا نقشی غیر قابل انکار دارد و تاثیر هنر اینجا خود نشان داده است .

کاغذچی گفت: فرهنگ ها یک شبه به وجود نمی آیند و یک شبه نیز از میان نخواهند رفت، تولد قطره چکانی فرهنگ ها و آداب و رسوم در نهادینه شدنشان نقشی بسزا دارد و فرهنگ از بزرگ ترین ثروت های ملل است .

وی افزود: مقوله پرورش امری بسیار مهم است که نقش آن در آموزش ها جدی است و اگر آموزگاران ما سواد و مطالعه کافی نداشته باشند جامعه به سعادت نمی رسد باید فرهنگیان را رشد داده و ارزش بگذاریم تا جامعه احترام گذاشتن به فرهنگ را بیاموزد.

سازندگان مدارس نیازمند مشاوران هنری هستند

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان سالن های تئاتر زیادی وجود دارد این در حالی است که در ایران این مهم مورد غفلت واقع شده است، گفت: باید فرهنگ خود را رشد دهیم و این میسر نمی شود مگر با هنر .

کاغذ چی افزود: سازندگان مدارس نیازمند مشاوران هنری هستند تا چیدمان پله ها، دیوار ها، حیاط و محیط داخلی به زیباترین فضاها مجهز شود.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر تنها راه حفظ همزمان و مطمئن آموزه های دینی و ملی را بهره جستن از هنرهای هفت گانه دانست.