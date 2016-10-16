منوچهر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ضرورت داشتن کارت ملی لازم است مردم استان برای دریافت این کارت هر چه سریع‌تر اقدام کنند چراکه صادر شدن این کارت‌ها سبب می‌شود که کارهای خدمات رسانی به مردم زودتر انجام شود و با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه در یک پروسه دو تا سه ساله تمامی افراد بالای ۱۵ سال کارت ملی هوشمند دریافت خواهند کرد، یادآور شد: هیچ مشکلی در صدور کارت ملی هوشمند در استان وجود ندارد و به تدریج و با مراجعه مردم صدور کارت در حال انجام است.

مدیرکل ثبت احوال ایلام تصریح کرد: تاکنون از جمعیت ۴۵۰‌ هزار نفری واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در استان ۹۹ هزار و ۱۹۸ نفر کارت خود را دریافت کرده‌اند که این تعداد معادل ۲۲ درصد واجدین شرایط است.

وی تصریح کرد: ۲۲ دفتر صدور کارت ملی هوشمند در سطح استان ایلام راه‌اندازی شده است تا هم استانی‌ها بتوانند به راحتی فرایند دریافت کارت ملی هوشمند را انجام دهند.

وی گفت: ادارات ثبت احوال همه ۱۰ شهرستان استان به همراه دفاتر پیشخوان و پست آمادگی دارند برای متقاضیان در اسرع وقت عملیات لازم برای صدور کارت هوشمند ملی را تسریع بخشند.