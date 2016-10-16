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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

نایب رئیس شورای شهر آمل:

آمل سالن ورزشی مناسب ندارد

آمل سالن ورزشی مناسب ندارد

آمل - نایب رئیس شورای شهر آمل با اشاره به اینکه آمل دارای دو تیم لیگ برتری است گفت: متأسفانه یک سالن خوب ورزشی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیم‌زاده صبح یکشنبه در جلسه شورای شهر آمل بابیان اینکه دو تیم لیگ برتری در این شهرستان داریم گفت: این‌همه ادعا داریم اما متأسفانه یک سالن آبرومند نداریم.

ابراهیم‌زاده با اشاره به اینکه مدیریت ضعیفی برای واگذاری سالن ورزشی در شهرستان داریم گفت: از مدیریت شورای اسلامی و فرماندار ویژه خواهشمندیم تا مکاتباتی با مدیرکل ورزش استان صورت گیرد تا سالن پیامبر اعظم (ص )به هیئت والیبال و یا باشگاه کاله واگذار شود.

وی اظهار داشت: حتی بهروز عطایی سرمربی تیم کاله مازندران در مصاحبه خبری بیان کرد: ممکن است به دلیل معضلات و مشکلات سالن ورزشی پیامبر اعظم شرایط میزبانی از کاله در آمل سلب و بازی در شهرهای هم‌جوار برگزار شود که جای تأسف است

ابراهیم‌زاده ادامه داد: باشگاه کاله مازندران هزینه بلیت را ۵۰ هزار ریال اعلام کرد که پرداخت این مبلغ ممکن است برای دانش آموزان مشکل باشد و ما از باشگاه خواستاریم تا هزینه بلیت را کاهش دهد

وی با اشاره به اینکه حضور تمامی خبرنگاران در جلسه شورا آزاد خواهد شد گفت: حضور خبرنگاران امر طبیعی است که در کمیسیون جلسه بعدی این مهم را مطرح می‌کنیم تا حضور خبرنگاران را همیشگی کنیم

کد مطلب 3796591

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