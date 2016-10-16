۹۱ نقطه حادثه خیز جاده ای در ایلام شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی ایلام، سید کمال الدین میرجعفریان اظهار داشت: با توجه به اقدام های زوده بازده، نصب تابلو و علائم ایمنی این تعداد نقطه حادثه خیز در محورهای مختلف استان به ۲۶ نقطه کاهش یافته که با این اقدام میزان تصادف های جاده ای به طور چشمگیری در این محورها کاهش یافته است.

وی تقاطع صالح آباد، دشت عباس، پل زائر مهران، واریانت زارنگوش، سه راهی سید اکبر و محور گچ زاغ در دهلران و واریانت سفید خانی در سیروان را از مهم ترین محورهای نقاط اصلاح شده در سال گذشته نام برد و افزود: در مجموع برای اجرا و رفع این محورها بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام یادآور شد: همچنین در ۱۹ نقطه حادثه خیز دیگر، عملیات اجرایی نصب تابلو، علائم ایمنی و نیوجرسی اجرا شده است که در صورت تامین اعتبار اصلاح و رفع این نقاط نیز آغاز خواهد شد.