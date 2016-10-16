  1. سیاست
  2. مجلس
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

با موافقت ۸۹ درصد نمایندگان؛

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان تصویب شد

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون و طرح برخی سوءاستفاده ها از منابع صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی جبار کوچکی‌نژاد بعنوان یکی از امضاءکنندگان طرح تحقیق و تفحص، نمایندگان با ۲۰۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

با این رای گیری مشخص شد ۸۹ درصد نمایندگان حاضر در مجلس موافق این تحقیق و تفحص بودند.

کد مطلب 3796593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه