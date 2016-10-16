محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن به‌صورت اینترنتی در جزیره خارگ همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است که تاکنون ۹۹۰ خانوار یعنی بیش از ۵۰ درصد این جزیره به صورت اینترنتی اطلاعات خانوار خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه ثبت‌نام نفوس و مسکن برای نخستین بار به صورت اینترنتی در کشور برگزار می‌شود عنوان کرد: ثبت نام مرحله اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن از سوم تا ۲۸ مهرماه برگزار می‌شود.

رضایی تصریح کرد: بیش از هفت پایگاه ثبت‌نام در تمامی مناطق جزیره خارگ راه‌اندازی کرده‌ایم که این پایگاه ها به‌صورت رایگان اطلاعات خانوارهای خارگی را ثبت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین هدایای ارزشمندی از سوی نهادهای مختلف به این منظور در نظر گرفته شده است و انتظار داریم در روزهای آینده مشارکت اهالی جزیره خارگ افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر ، جزیره خارگ دارای هزار و ۹۷۲ خانوار است که تاکنون بیش از ۹۹۰ خانوار در سرشمار نفوس و مسکن به‌صورت اینترنتی ثبت‌نام کرده‌اند.